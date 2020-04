PETA postuluje, by Thor przeszedł na weganizm

Niedawno pisaliśmy, że Taika Waititi zrobił prezent fanom Thora, za pośrednictwem Instagrama komentując na żywoi zdradzając co nieco na temat nachodzącego. Reżyser ujawnił m.in., że prawdopodobnie nie zobaczymy w filmie otyłego Thora. Okazuje się, że wśród wspomnianych fanów są członkowie PETA, którzy już mają pomysł, jak ograć powrót boga piorunów do zdrowej wagi. Czy Thor wkrótce zmieni dietę? Waititi nie wykluczył definitywnie powrotu otyłego Thora, ale zapytany o to wprost odparł:, sugerując, że w nowym filmie bohater otrzyma zdrowszą sylwetkę, a grający go Chris Hemsworth nie będzie musiał przywdziewać gumowego brzucha.Tak odniósł się do sprawy Lewis Crary z organizacji PETA w oficjalnym liście wystosowanym do Waititego Co ciekawe taka dbająca o środowisko wersja Thora ma komiksowy pierwowzór: Thor z uniwersum Ultimate był przecież kimś w rodzaju aktywisty czy nawet ekoterrorysty.Co powiecie na wegańską wersję Thora?ma wejść do kin 18 lutego 2022. W obsadzie - oprócz Hemswortha - są m.in. Natalie Portman