Leonardo DiCaprio na plakacie filmu Paula Thomasa Andersona

Paul Thomas Anderson nakręcił blockbuster?

Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"

Szczegóły fabuły filmutrzymane są w tajemnicy. Wiemy, że za kamerą stanął, a przed nią pojawili się nie tylko DiCaprio Taylor , ale także Regina Hall Fabuła jest podobno luźno inspirowana powieścią Thomasa Pynchona , którego prozę Anderson ekranizował już przy okazji " Wady ukrytej ". Penn jest podobno ekstremalnym rasistą mającym romans z bohaterką graną przez Taylor . Ta jednak porzuca go na rzecz "Boba" ( DiCaprio ), co sprawia, że jej porzucony kochanek rusza w pościg za nią i jej nowym facetem.Plakaty filmu znajdziecie poniżej:to najdroższy film w karierze reżyserskiej Andersona . Jego budżet szacowany jest na 140 milionów dolarów. Tymczasem najlepiej sprzedający się w karierze reżysera film " Aż poleje się krew " zarobił tylko 76 mln dolarów.Film będzie miał swoją premierę we wrześniu. Większość spodziewa się, że znajdzie się też w programie tegorocznego festiwalu w Wenecji.