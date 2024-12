Najbardziej oczekiwane filmy w 2025 roku. Top 28 filmów według redakcji Filmwebu

Do trzech razy sztuka? Ten film już dwukrotnie znajdował się na naszej liście najbardziej oczekiwanych filmów roku. Liczyliśmy na jego premierę w 2023 i w 2024 roku. I mimo że pierwsze zdjęcia do niego nakręcono jeszcze w 2021 roku, to do dziś nie został ukończony. Nasza ciekawość i zniecierpliwienie rosną z każdym kolejnym miesiącem i trzymamy kciuki, by wreszcie móc zobaczyć wspólne dokonanie reżysera " Raidu Garetha Evansa oraz aktora Toma Hardy'ego . Historia nie jest skomplikowana: oto policjant po nieudanej akcji przemierza kryminalny półświatek, by uratować syna polityka. Im głębiej wchodzi, tym większe korupcyjne szambo go otacza... Ale to nie fabuła, lecz sposób jej opowiedzenia interesuje nas najbardziej. Liczymy na gęsty klimat i świetne sceny akcji.