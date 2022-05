Polski Top 10 tygodnia na Netflix: światowe hity wśród najpopularniejszych

W 2012 świat ma zostać zniszczony przez liczne kataklizmy – taką przyszłość planecie przepowiedzieli jeszcze starożytni Majowie. Im bliżej feralnej daty, liderzy państw starają się zabezpieczyć glob przed potencjalnymi skutkami klęsk żywiołowych. Nikt nie może przygotować mieszkańców Ziemi na to, co nadejdzie już zaraz.

Duński kucharz jedzie do Toskanii, aby sprzedać firmę swojego ojca. Poznana na miejscu kobieta skłania go do przemyślenia jego stosunku do życia i miłości.

Gangsterska opowieść w reżyserii Michała Węgrzyna (" Gierek ", " Proceder ") to ekranizacja książki Marcina "Kali" Gutkowskiego . Główny bohater o tytułowym przydomku "Krime" na co dzień trudni się kradzieżami. Jego życie zmienia się, gdy poznaje Kamilę i traci dla niej głowę. Czy dzięki prawdziwej miłości uda mu się odmienić swój los?

Lola ( Victoria Justice ), energiczna importerka win z Los Angeles, rzuca pracę w nadziei na założenie własnej firmy winiarskiej i z zapałem rezerwuje bilet do odległej części Australii, aby zdobyć pierwszego klienta, Vaughn Family Wines. Niestety, rodzina Vaughnów nie jest zainteresowana robieniem interesów z raczkującą firemką. Lola nie daje za wygraną i postanawia zatrudnić się na owczej farmie Vaughnów. Z początku Lola nie wydaje się stworzona do ciężkiej roboty – naprawianie płotów i zaganianie owiec to zdecydowanie nie jej bajka. Jednak wkrótce zaprzyjaźnia się z czarującym zarządcą farmy, Maxem ( Adam Demos ), który wprowadza ją w tajniki tej pracy. W miarę jak coraz lepiej się poznają, Lola odkrywa, że Australia wniosła w jej życie o wiele więcej niż tylko zamiłowanie do pracy i nowo odkryte uczucie do Maxa. Czy jego sekrety staną na przeszkodzie jej romantycznym planom?

Boss Baby: Back in the Crib

(Sezon 3) " Miłość, śmierć i roboty " to seria krótkich animowanych opowieści należących do różnych gatunków - science fiction, fantasy, horroru i komedii. Opowiedziane w śmiały sposób historie ogląda się przyjemnie, a losy ich bohaterów przez długi czas pozostają w pamięci. Historie tworzą pierwszą antologię animowanych opowieści, która dostarczy widzom niezapomnianych i poruszających do głębi wrażeń.

(Sezon 1) Skazany za przestępstwo, którego nie popełnił, Alex wychodzi po 18 latach z więzienia. Wszystko, czego pragnie, to zemsta na Rodolfie Lazcano, który wrobił go w morderstwo. Sytuacja komplikuje się, gdy Alex nawiązuje sentymentalną relację z Elisą, najmłodszą córką Lazcano, i gdy odkrywa, że Rodolfo jest niewinny, a jego reputację zniszczył ktoś zupełnie inny, kto umiejętnie ukrywał się w cieniu.

(Sezon 1) Czy jesteś szczęśliwy? Tym pytaniem Zoa i czwórka innych młodych, atrakcyjnych i aktywnych w mediach społecznościowych chłopców i dziewcząt zostaje zaproszonych na najbardziej ekskluzywną imprezę wszech czasów. Impreza odbywa się na tajemniczej wyspie, a jej organizatorem jest marka nowego napoju. To, co zaczyna się jako ekscytująca przygoda, wkrótce zamienia się w podróż ich życia. Ale raj nie jest tym, czym się wydaje... Witamy w Edenie.

(Sezon 3) Gdy wydawało się, że to Marifer doprowadziła do śmierci Sary, przecinając linki spadochronu, wszystkie domniemania legły w gruzach w finałowej scenie drugiego sezonu, gdy Nicandro powiedział, że to nie Marifer ją zabiła, ale "my". Kto i dlaczego? Odpowiedzi na te oraz inne pytania przyniesie trzeci, finałowy, a przy tym najbardziej zaskakujący i obfitujący w zwroty akcji sezon. Wróćmy do najważniejszej kwestii... Co naprawdę stało się z Sarą?