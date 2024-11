Ridley Scott ogłasza, że nigdy nie przejdzie na emeryturę

Co powiedział Ridley Scott?

Getty Images © Desiree Navarro

Zobacz zwiastun filmu "Gladiator 2"

Perspektywa emerytury zupełnie nie przypadła do gustu twórcy " Obcego " i " Łowcy androidów ". Pomaga w tym złożona relacja z zawodem - pracą, której Scott zupełnie za pracę nie uważa.- powiedział reżyser.- dodał.- odpowiedział Scott zapytany o to, jak długo planuje być czynnym reżyserem. Na pytanie o to, co sądzi o planach Quentina Tarantino dotyczących przejścia na emeryturę, reżyser powiedział:Poza przyjemnością czerpaną z fachu, Scott wskazuje też, że w porównaniu do reżyserskich legend swojego czasu zaczął niezwykle późno, co sprawia, że bardziej niż inni jest głodny kolejnych tworzonych przez siebie projektów.- powiedział Scott.