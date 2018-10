Scarlett Johansson wreszcie zarobi tyle, co Evans i Hemsworth

Marvel nagradza cierpliwość? Po zagraniu Czarnej Wdowy w sześciu filmach studia Scarlett Johansson wreszcie zarobi na roli tyle, co jej wcielający się w superbohaterów koledzy.Za występ waktorka ma otrzymać gażę w wysokości 15 milionów dolarów. Podobne wynagrodzenie otrzymali Chris Evans Chris Hemsworth za powrót do ról Kapitana Ameryki i Thora w tegorocznym widowisku. Panowie zarobili tyle samo również na solowych filmach o przygodach swoich postaci,Za swój debiut w roli Czarnej Wdowy (w Johansson otrzymała podobno niską siedmiocyfrową sumę - niską zwłaszcza w porównaniu z 50 milionami dolarów, jakie "wyciągnął" z filmu Robert Downey Jr . Dla porównania Brie Larson za swój superbohaterski - pierwszoplanowy - debiut wotrzyma 5 milionów dolarów.Informację o gaży Johansson potwierdziło wiele rzetelnych źródeł. Oficjalne stanowisko Marvela w sprawie brzmi jednak następująco:Nieznane są również szczegóły fabuły. Podobno będzie to prequel pokazujący losy bohaterki, kiedy była jeszcze rosyjskim szpiegiem. Najnowszą wersję scenariusza przygotowała Jac Schaeffer . Za kamerą stanie Cate Shortland