Scott Derrickson wróci wyreżyserować "Doktora Strange'a 2"

Dobra wiadomość dla fanów. Reżyser filmu, Scott Derrickson , powróci, by stanąć za kamerą kontynuacji. Derrickson był reżyserem i współscenarzystą pierwszego filmu o przygodach mistrza sztuk mistycznych z uniwersum Marvela. Twórca ma również na koncie takie tytuły jak m.in.Obecnie trwają poszukiwania scenarzysty projektu. Marvel chce podobno, by tekst był gotowy w 2019 roku, a zdjęcia ruszyły w 2020 roku. Premiera będzie miała miejsce prawdopodobnie w maju 2021.W rolę tytułowego bohatera ponownie wcieli się Benedict Cumberbatch , powróci też Benedict Wong w roli jego kolegi po fachu, Wonga. () Strange'a widzieliśmy ostatnio, kiedy zdematerializował się jako jedna z wielu ofiar pstryknięcia Thanosa. Możemy jednak spodziewać się, że po wydarzeniach z(premiera 25 kwietnia 2019) doktor wróci do zdrowia i będzie gotowy na swój kolejny solowy film.