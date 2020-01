Siła kobiet na kartach powieści i wielkim ekranie

3 2 1

Czym jest wolność i jak podążać własną ścieżką? Pod koniec XIX wieku niewiele kobiet się nad tym zastanawia, jednak Marmee March uczy tej postawy swoje córki. Meg, Jo, Beth i Amy - cztery siostry o wyrazistych charakterach, mimo trwającej wojny secesyjnej, nieobecności ojca i wielu trudności dzielą się z innymi entuzjazmem i miłością do życia.Od powstaniaminęło sto pięćdziesiąt lat, a jednak ponadczasowa powieść niezmiennie inspiruje kolejne pokolenia; to historia o dorastaniu, buncie przeciw społecznym oczekiwaniom, zwłaszcza wobec kobiet, i balansowaniu pomiędzy potrzebą niezależności a miłością.są od małych spraw? Czyżby? Ten tytuł jest bardzo zaczepny. Mężczyźni, którzy tworzą wielką historię, muszą polegać na kobietach, które zajmują się codziennymi, ale nie mniej ważnymi sprawami.– mówi Joanna Bażyńska, prezes wydawnictwa Poradnia K.W sprzedaży dostępny jest również oryginalny album ze zdjęciami z filmu.Bohaterowie książki ożywają w najnowszej filmowej adaptacji powieści według scenariusza i w reżyserii nominowanej do Oscara Grety Gerwig . W superprodukcji zobaczymy: Meryl Streep Timothée Chalameta . Film otrzymał aż sześć nominacji do Oscara.Oryginalny album towarzyszący filmowi to niezbędnik każdego fana i zaproszenie za kulisy tej superprodukcji: przewodnik po planie filmowym zawierający wywiady przeprowadzone z członkami obsady i ekipy produkcyjnej, zdjęcia miejsc, w których kręcono poszczególne sceny, przepisy rodem z dziewiętnastowiecznej Nowej Anglii, a także migawki przedstawiające przygotowania aktorów do swoich ról i prezentacje rekwizytów. Louisa May Alcott ‒ żyjąca w latach 1832-1888 amerykańska pisarka, jedna z pionierek feminizmu, której światową sławę przyniosły. Powieść, raz pierwszy wydana w dwóch tomach w latach 60. dziewiętnastego wieku, oparta jest na biografii autorki i jej sióstr i dotyczy lat spędzonych w Concord w stanie Massachusetts.Tłumaczenie: Ludmiła Melchior- YahilORYGINALNY PRZEWODNIK PO FILMIETłumaczenie: Dorota PomadowskaPremiera obu tytułów:Książki dostępne w przedsprzedaży na www.empik.com i na www.poradniak.pl