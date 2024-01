SkyShowtime przedstawia premiery na luty 2024

Serial " The Woman in the Wall " opowiada o jednym z najbardziej szokujących skandali w historii Irlandii, dotyczącym nieludzkich azyli prowadzonych przez siostry Magdalenki. Lorna Brady ( Ruth Wilson ) to kobieta z fikcyjnego miasteczka Kilkinure, która pewnego ranka po przebudzeniu znajduje w swoim domu zwłoki. Od czasu pobytu w klasztorze Kilkinure Lorna cierpi na ekstremalne napady lunatykowania, dlatego teraz z przerażeniem próbuje odpowiedzieć sobie na pytania: kim jest martwa kobieta i czy ona sama może być odpowiedzialna za jej śmierć?