Sylvester Stallone pracuje nad rebootem "Cobry"

W rozmowie z Fandango z okazji premiery Sylvester Stallone zdradził, że pracuje nad rebootem klasycznego filmu akcji z lat 80.Nowa wersja planowana jest jako serial dla serwisu streamingowego. Gwiazdor szykuje ją do spółki z reżyserem Robertem Rodriguezem ).to historia policjanta słynącego z niekonwencjonalnych metod walki z przestępczością. Niezdyscyplinowany choć niezwykle skuteczny funkcjonariusz otrzymuje zadanie ujęcia bezwzględnego mordercy i jednocześnie ochrony pięknej modelki - jedynego świadka rytualnego zabójstwa - która ma zeznawać w procesie przeciw gangsterom. Według bohatera, morderca nie zasługuje na zgodne z prawem humanitarne traktowanie, dlatego też jego brutalne metody działania coraz bardziej wykraczają poza policyjny regulamin.To nie koniec śmiałych planów Stallone'a . Gwiazdor wyznał, że marzy mu się kontynuacja. Najpierw musi jednak przekonać do tego pomysłu Kurta Russella , który uważa, że jest za stary na powrót do roli.Tytułowi bohaterowie to dwaj rywalizujący ze sobą policjanci. Zostają oni wciągnięci w pułapkę i oskarżeni o zamordowanie agenta FBI. Trafiają do więzienia, z którego udaje im się uciec. Postanawiają rozprawić się z gangsterami, którzy wrobili ich w morderstwo.