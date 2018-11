Tom Hanks gwiazdą aktorskiego "Pinokia" Disneya

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, na świecie w przygotowaniu jest kilka filmów o Pinokiu. Jedną z nich jest aktorska wersja Disneya bazująca na animacjiz 1940 roku. Teraz portal Collider podaje, że wie, kto zagra w niej Dżepetta. Wybór studia padł na Toma Hanksa , który swego czasu zagrał Walta Disneya w filmieObraz ma wyreżyserować Paul King , autor dwóch części. Scenariusz pisze Jack Thorne ). Pierwotnie Disney chciał, żebynakręcił Sam Mendes . Wtedy też autorem scenariusza był Chris Weitz , który pozostaje związany z projektem jako producent wykonawczy.to historia drewnianej marionetki skonstruowanej przez Dżepetta. Marionetka ożyła, choć jej ciało się nie zmieniło, dlatego marzy o staniu się prawdziwym chłopcem. Pinokio miał też skłonność do naginania prawdy, co jednak łatwo wychodziło na jaw. Za każdym razem, kiedy kłamał, jego nos się wydłużał.Obok disnejowskiej wersji w przygotowaniu jest również włoski, za którego reżyserię odpowiada Matteo Garrone . W tej wersji Dżepettem będzie Roberto Benigni . Swego czasu mówiło się również o wersji Paula Thomasa Andersona . W niej Dżepettem miał zostać Robert Downey Jr . Także studio Jima Hansona szykowało we współpracy z Francuzami film inspirowany tą bajką.