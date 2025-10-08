Newsy Filmy "I Play Rocky": Ojciec Sylvestra Stallone'a obsadzony
źródło: Getty Images
autor: Arturo Holmes
Amazon MGM Studios pracuje nad filmem "I Play Rocky" – biografią opowiadającą o kulisach powstania słynnego dramatu sportowego z 1976 roku. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto zagra ojca Sylvestra Stallone'a.

Matt Dillon dołącza do obsady "I Play Rocky"


Jak podaje Deadline, w Franka Stallone'a Sr., ojca Sylvestra, wcieli się Matt Dillon. Stallone senior jako nastolatek przeniósł się z Włoch do USA. Pracował jako fryzjer, a następnie otworzył sieć barber shopów, salonów fryzjerskich i szkół przyuczających do zawodu na Wschodnim Wybrzeżu. W dokumencie "Sly", który trafił na Netflix w 2023 roku, Sylvester Stallone wspomina ojca jako skomplikowaną osobę: z jednej strony ciężko pracującego i charyzmatycznego człowieka, z drugiej – skłonnego do fizycznej i psychicznej przemocy wobec syna. 

GettyImages-105710556.jpg Getty Images © Ron Galella
Frank Stallone Sr w 1979 rou

"I Play Rocky" reżyseruje Peter Farrelly. W młodego Sylvestra Stallone'a wcieli się Anthony Ippolito. Ostatnio dowiedzieliśmy się też, kto zagra Carla Weathersa. Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ.

Skąd znamy Matta Dillona?


Matta Dillona w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w komedii kryminalnej "W starym, dobrym stylu", wyreżyserowanym przez Larsa von Triera "Domu, który zbudował Jack", "Proximie" Alice Winocour czy "Asteroid City" Wesa Andersona. W jego CV znajdziemy też role w takich filmach jak "Rumble Fish" Francisa Forda Coppoli i "Narkotykowy kowboj" Gusa Van Santa, "Dzikich żądzach", "Sposobie na blondynkę", "Mieście gniewu", za które był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy, czy serialu "Miasteczko wayward Pines".

"Rocky" w programie Na skróty


"Rocky" – przełom w karierze Sylvestra Stallone'a – był nominowany do Oscara w 10 kategoriach, twórcy wyszli z gali w 1977 roku z trzema statuetkami: dla najlepszego filmu, najlepszego reżysera i za najlepszy montaż. Przypominamy odcinek programu na skróty, w którym opowiadamy o fenomenie filmu:


I Play Rocky  (2026)

 I Play Rocky

