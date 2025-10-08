"I Play Rocky": Ojciec Sylvestra Stallone'a obsadzony

Amazon MGM Studios pracuje nad filmem "I Play Rocky" – biografią opowiadającą o kulisach powstania słynnego dramatu sportowego z 1976 roku. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto zagra ojca Sylvestra Stallone'a.
Matt Dillon dołącza do obsady "I Play Rocky"
Jak podaje Deadline, w Franka Stallone'a Sr.
, ojca Sylvestra
, wcieli się Matt Dillon
. Stallone senior jako nastolatek przeniósł się z Włoch do USA. Pracował jako fryzjer, a następnie otworzył sieć barber shopów, salonów fryzjerskich i szkół przyuczających do zawodu na Wschodnim Wybrzeżu. W dokumencie "Sly
", który trafił na Netflix w 2023 roku, Sylvester Stallone
wspomina ojca jako skomplikowaną osobę: z jednej strony ciężko pracującego i charyzmatycznego człowieka, z drugiej – skłonnego do fizycznej i psychicznej przemocy wobec syna.
Getty Images © Ron Galella
Frank Stallone Sr w 1979 rou
"I Play Rocky
" reżyseruje Peter Farrelly
. W młodego Sylvestra Stallone'a
wcieli się Anthony Ippolito
. Ostatnio dowiedzieliśmy się też, kto zagra Carla Weathersa
. Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
.
Skąd znamy Matta Dillona?Matta Dillona
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w komedii kryminalnej "W starym, dobrym stylu
", wyreżyserowanym przez Larsa von Triera
"Domu, który zbudował Jack
", "Proximie
" Alice Winocour
czy "Asteroid City
" Wesa Andersona
. W jego CV znajdziemy też role w takich filmach jak "Rumble Fish
" Francisa Forda Coppoli
i "Narkotykowy kowboj
" Gusa Van Santa
, "Dzikich żądzach
", "Sposobie na blondynkę
", "Mieście gniewu
", za które był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy, czy serialu "Miasteczko wayward Pines
".
"Rocky" w programie Na skróty
"Rocky
" – przełom w karierze Sylvestra Stallone'a
– był nominowany do Oscara w 10 kategoriach, twórcy wyszli z gali w 1977 roku z trzema statuetkami: dla najlepszego filmu, najlepszego reżysera i za najlepszy montaż. Przypominamy odcinek programu na skróty, w którym opowiadamy o fenomenie filmu: