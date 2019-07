Transatlantyk: FIPRESCI Platinum Award 94 dla Arturo Ripsteina.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Transatlantyk jest jednym z dwóch festiwali filmowych na świecie, podczas których przyznawane są jubileuszowe nagrody Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI. Wyróżnieniami tymi honorowani są reżyserzy filmowi, którzy zapisali się w historii światowego kina. Nagrody FIPRESCI 90+ upamiętniające dziewięćdziesięciolecie powstania tej najważniejszej międzynarodowej organizacji zrzeszającej krytyków filmowych przyznawane będą co roku aż do setnych urodzin FIPRESCI. Podczas Festiwalu Transatlantyk w Łodzi tę wyjątkową nagrodę otrzyma najwybitniejszy żyjący reżyser meksykański! Arturo Ripstein , jeden z najwybitniejszych światowych twórców filmowych, urodził się w grudniu 1943 roku w Mieście Meksyk. Jako syn producenta filmowego Ripstein od najmłodszych lat obracał się w świecie filmu. Niezmiernie ważna dla kształtowania się jego artystycznej postawy była długoletnia przyjaźń z Luisem Buñuelem , którego jako nastolatek poznał na planie filmu. W wieku 21 lat zadebiutował filmem(1965), do którego scenariusz napisał Gabriel García Márquez we współpracy z Carlosem Fuentesem . W latach 60. i 70. stworzył wiele istotnych dla krajowej i światowej kinematografii filmów, m.in.(1969),(1972),(1977) czy(1978). Kolejne dekady przyniosły mu światowy rozgłos. Filmy takie jak(1986),(1993),(1994),(1996) czy(1999) odbiły się szerokim echem na międzynarodowych festiwalach filmowych w Cannes, Wenecji, San Sebastian czy Berlinie. Arturo Ripstein jest laureatem m.in. dwóch Złotych Muszli Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastián, licznych Meksykańskich Oscarów oraz specjalnej Biennale Award przyznanej mu podczas 72. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Ripstein to twórca bezkompromisowy. Często z okrutną szczerością rozlicza się z zakorzenionymi w kulturze meksykańskiej formami opresji: patriarchalną normą, prowincjalizmem, maczystowskimi wzorcami czy brakiem tolerancji. Jego dzieła – choć surowe i często przepełnione smutkiem – w niepowtarzalny sposób łączą w sobie brutalizm z pięknem, bezduszność ze współczuciem, towarzyszące bohaterom poczucie samotności z żywym zainteresowaniem drugim człowiekiem.wręczona zostaniepodczas Gali Otwarcia Festiwalu. Natomiast jużwidzowie Festiwalu będą mieli okazję uczestniczyć w otwartym, bezpłatnym master class z Arturo Ripsteinem , które poprowadzi Klaus Eder, krytyk filmowy, od 1987 roku sekretarz generalny FIPRESCI, autor książek o Andrzeju Wajdzie W poprzednich latach podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Transatlantyk nagrodami FIPRESCI 90+ uhonorowane zostały Lucrecia Martel Organizatorem Festiwalu Transatlantyk jest Fundacja Transatlantyk Festival. Partnerem Głównym Festiwalu jest Miasto Łódź. Partnerem Festiwalu jest Łódzkie Centrum Wydarzeń.Twórcą i Dyrektorem Festiwalu jest kompozytor, laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek , a Dyrektor Programową – Joanna Łapińska.Więcej informacji TUTAJ