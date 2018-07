Transatlantyk 2018: Nagrody rozdane

W dniu 20 lipca podczas uroczystej gali zamykającej 8. edycjęwręczone zostały nagrody w sekcji konkursowej Nowe Kino, w konkursie polskich filmów krótkometrażowych oraz w sekcji konkursowej poświęconej wirtualnej rzeczywistości. Swoją nagrodę przyznało też Jury Młodych Krytyków. Poznaliśmy laureatów i wyróżnionych jedynego na świecie międzynarodowego konkursu symultanicznej kompozycji do obrazu, czyli Transatlantyk Instant Composition Contest. Statuetkami Złotej Arki (Golden Ark) uhonorowane zostały wybitne osobowości świata filmu i muzyki. Transatlantyk Best Polish Young Composer 2018 odebrał Radzimir Dębski , a nagroda za najlepszą muzykę 2018 - Golden Ark for the Best Music of the Year 2018 trafiła do kompozytora muzyki do filmuPodczas Gali Zamknięcia Transatlantyk Festival Janina Ochojska odebrała nagrodę, przyznawaną wyjątkowym ludziom, których lokalne i globalne działania kształtują oblicze współczesnego świata. Janinie Ochojskiej, odbierającej nagrodę towarzyszyła kilkuminutowa owacja na stojąco.mówi o nagrodzie Jan A.P. Kaczmarek , twórca i dyrektor Transatlantyk Festival.- odebrała elektryzująca Joanna Kulig . To jedna z najzdolniejszych polskich aktorek wielokrotnie nagradzana na festiwalach filmowych i teatralnych. Jej talent doceniła również zagraniczna publiczność i krytycy.Nagrodązostała uhonorowana Diane Warren . To jedna z najbardziej uznanych kompozytorek i autorek piosenek. Jej utwory zostały wykorzystane w ponad setce filmów, a dziewięć z nich nominowano do Nagrody Akademii Filmowej.Podczas Gali Zamknięcia przyznana została również nagroda. Trafiła w ręce Annette Insdorf . To wybitna krytyk filmowa, profesor i dziekan wydziału filmowego Columbia University. Zasiada w jury wielu międzynarodowych festiwali filmowych, w tym m.in. Berlinale, Locarno, Jerozolimie.W konkursowej sekcjizaprezentowano ponad 40 filmów prosto ze światowych festiwali: Cannes, Wenecji, Berlinie czy Sundance, które miały na Transatlantyku swoją polską premierę. Wszystkie te filmy walczyły o Nagrodę Dystrybucyjną festiwalu, a zwycięski film wyłoniła w głosowaniu festiwalowa publiczność. Nagrodąw wysokości 40 000 zł został uhonorowany obraz(reż. Pernille Fischer Christensen ).Po raz pierwszy podczas Transatlantyk Festival przyznana została. Sekcja poświęcona doświadczeniom VR jest prezentowana na Transatlantyku kolejny raz, a w tym roku zyskała rangę konkursu. Jury w składzie Pola Borkiewicz, Maciej Gryzełko, Miłosz Hermanowicz, Marcin Łunkiewicz i Jacek Nagłowski - przewodniczący, przyznało nagrodęoraz nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł dla Shehani Fernando za doświadczenie. W uzasadnieniu jury czytamy:._Jury przyznało także dwa wyróżnienia: dla Ricardo Laganaro za doświadczenie, za specjalne osiągnięcie poziomu oddziaływania emocjonalnego niespotykanego dotychczas w ramach doświadczeń filmowych wirtualnej rzeczywistości, oraz dla Jessie Van Vreden i Anke Teunissen za doświadczenie, za odwagę i skuteczność w adaptowaniu szlachetnej i wymagającej formy obserwacyjnego filmu dokumentalnego do języka wirtualnej rzeczywistości.Dzięki współpracy Transatlantyku z Festiwalem Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja podczas Transatlantyk Festival działało - po raz drugi - jury młodych krytyków. Nagrodęwręczyło jury w składzie: Aniela Janowska, Karolina Przeklasa, Mateusz Demski, Dawid Dróżdż. Czwórka laureatów festiwalu Kamera Akcja wybierała najlepszy debiut w sekcji "Nowe kino". Jury przyznało nagrodę filmowiw reżyserii Meryem Benm'Barek-Aloïsi . W uzasadnieniu werdyktu można przeczytać:W tym roku do ścisłego finału konkursu polskich krótkich metraży zakwalifikowało się 31 tytułów. Organizatorzy nie uznają gatunkowych granic — w konkursie mogą wziąć udział zarówno filmy fabularne, jak i dokumenty, animacje czy obrazy eksperymentalne. Krótkometrażowe filmy oceniło międzynarodowe jury w składzie: Dorota Kędzierzawska , Annete Insdorf oraz Ariel Schweitzer.i nagrodę w wysokości 10 000 zł zdobył filmw reżyserii Moniki Koteckiej oraz Karoliny Poryzały Drugie miejsce zdobył film w reżyserii Piotra Domalewskiego Trzecie miejsce przyznano filmowiw reżyserii Marty Pajek Jury zdecydowało się przyznać wyróżnienie innowacyjnej animacjiw reżyserii Karoliny Specht Na Gali Zamknięcia festiwalu kolejny raz wręczono nagrody dla najlepszych kompozytorów muzyki filmowej.Podczas festiwalu odbył się międzynarodowy konkurs kompozytorski:. Jest to jedyny na świecie konkurs kompozycji natychmiastowej, wymagający od uczestników szybkości w podejmowaniu artystycznych decyzji i zdolności do improwizacji. Młodzi twórcy mają za zadanie obejrzeć wybrany dla nich fragment filmu, po czym na oczach jury i publiczności komponują do niego muzykę.Laureatów wyłoniło jury w składzie: Mark Ethan Jan A.P. Kaczmarek , Łukasz L.U.C. Rostkowski, Maria Sadowska oraz Diane Warren I miejsce i tytułoraz nagrodęw wysokości 15 000 zł otrzymała Dominika Czajkowska.II miejsce i nagrodęw wysokości 7 500 zł otrzymał Kamil Zawiślak.III miejsce i nagrodęw wysokości 5 000 zł otrzymał Adam Lemańczyk.Jury zdecydowało się także przyznać dwa wyróżnienia -. Wyróżnienie za dojrzałe podejście muzyczne oraz mieszanie wielu gatunków muzycznych otrzymał Leonard Gołąb. Natomiast wyróżnienie za indywidualny styl interpretacji muzycznej powędrowała do Ginte Preisaite.W tym roku konkurs muzyki filmowej rozszerzył swoją formułę - Transatlantyk Festival przyznał dwie nagrody wyjątkowym twórcom muzyki filmowej. Nagrodęotrzymał Dario Marianelli za ścieżkę dźwiękową do filmuWspólną nagrodę festiwalu Transatlantyk i stowarzyszenia autorów ZAIKS przyznawaną najlepszemu polskiemu młodemu kompozytorowi -otrzymał Radzimir Jimek Dębski za muzykę do filmówPodczas Transatlantyk Festival przyznano również prestiżową jubileuszową nagrodę. Jest ona przyznawana przez Międzynarodową Federację Krytyków Filmowych FIPRESCI. Sally Potter odebrała ją z rąk Rity di Santo, krytyczki z ramienia FIPRESCI. Nagroda ta celebruje ponad dziesięć dekad istnienia Federacji, podkreślając rolę i znaczenie krytyki filmowej. Powstała w 1925 roku FIPRESCI to obecnie najpoważniejsza i najbardziej prestiżowa organizacja zrzeszająca krytyków filmowych z całego świata. Nagroda jubileuszowa FIPRESCI 90+ jest wręczana tylko na dwóch festiwalach filmowych na świecie, a jednym z nich jest Transatlantyk Festival.Transatlantyk Festival odbył się w dniachlipca w Łodzi. Podczas ośmiu festiwalowych zaprezentowano ponad 200 filmów z 60 krajów świata, z których ponad 50 miało na Transatlantyku swoją polską premierę.