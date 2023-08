WALKIE TALKIE: Czy komedie "dla dorosłych" to przeszłość?, ft. Alek Pietrzak

Nowy model, stare części. „Walkie Talkie” to autorski filmowy podcast Michała Walkiewicza. Kiedyś na antenie Newonce.radio. Dziś - w jeszcze lepszej, odświeżonej formule - na Filmwebie.Jeżeli kochacie kino, seriale, gry wideo, słowem - całą popkulturę, to trafiliście pod właściwy adres.W najnowszym odcinku WALKIE TALKIE Michał orazktórego 2. edycja rozpoczyna się się w Płocku już w najbliższy weekend, rozmawiają o fenomenie komedii z kategorią wiekową R. Czy wciąż istnieją? Jak zmieniła je nowa obyczajowość? Czy zastąpiło je Marvel Cinematic Universe? Co mają z tym wszystkim wspólnego stand-up, memy i rolki? Odpowiedzi znajdziecie w poniższym podcaście:Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify