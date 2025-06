WTF Fest – Festiwal Strasznie Dziwnych Filmów, po którym kino już nigdy nie będzie takie samo

WTF Fest nie jest tylko pokazem filmów – to manifest. Przeciw nijakości. Przeciw przewidywalności. Przeciw powtarzalnym remake’om i konformistycznym narracjom. To święto dla widzów, którzy od kina oczekują ryzyka, odwagi i prawdziwych emocji. Tutaj spotykają się dzieła kultowe i zakazane, estetyka VHS i artystyczny eksperyment, ekstremalna przemoc i czarna komedia, absurdy codzienności i obrazoburcze metafory. To doświadczenie, które burzy bezpieczne schematy i nie pozwala zostać obojętnym.Filmy prezentowane na WTF Fest nie są łatwe. Nie mają być. Czasem rozśmieszą do łez, czasem wstrząsną i zostawią z pytaniami, których nie da się zignorować. Ale każdy z nich niesie w sobie autentyczność, filmową pasję i twórczą wolność. Tutaj kino jest żywiołem – nie produktem.Wśród najciekawszych pozycji festiwalu znalazły się m.in.:To prowokacyjna opowieść o grupie ludzi, którzy postanawiają udawać "idiotów" w codziennym życiu, by wyzwolić się od społecznych i moralnych norm. W pełni kontrowersyjny, odważny i pełen emocji film, który zadaje pytanie o granice ludzkiej wolności i szaleństwa. To dzieło zrealizowane zgodnie z zasadami manifestu Dogma 95, które przełamuje tabu, bawi i przeraża zarazem.Satyryczna komedia o czterech mężczyznach, którzy postanawiają w luksusowej willi poświęcić się konsumpcji wszelkich dóbr materialnych – jedzenia, seksu, wina, by doprowadzić się do samounicestwienia. Reżyser Marco Ferreri stworzył film o granicach ludzkiej egzystencji, który zaskakuje swoim podejściem do tematu śmierci i rozkoszy. Na ekranie błyszczą legendy europejskiego kina: Marcello Mastroianni Nagrywane kamerą VHS, montowane jak przypadkowo znaleziona taśma z odzysku, to opowieść o grupie osób w maskach, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, niszcząc wszystko, co napotkają na swojej drodze. Harmony Korine , reżyser " Gummo " i " Spring Breakers ", w " Trash Humpers " przedstawia szokującą i często absurdalną podróż przez świat dziwności, który może odrzucić lub fascynować. Film, który bawi się formą i treścią, przekraczając wszelkie granice.Skrajnie brutalna opowieść o czterech bogatych mężczyznach, którzy porywają grupę nastolatków, by przez 120 dni poddawać ich ekstremalnym torturom i perwersyjnym grom władzy. To absolutna klasyka kina transgresji, której brutalność i szokujące obrazy wywołały burzliwe reakcje na całym świecie. Pasolini nie tylko zrealizował film pełen kontrowersji, ale również stworzył dzieło, które zmusza do refleksji nad naturą władzy, moralności i przemocy.Zanim Paul Verhoeven zrealizował " RoboCopa " i " Nagi instynkt ", nakręcił film, który podzielił opinię publiczną, ale zdefiniował nowoczesne kino holenderskie. " Turkish Delight " to bezkompromisowa, dzika i skrajnie emocjonalna opowieść o miłości totalnej – niszczącej, erotycznej, pełnej furii i tęsknoty. To film, który zaczyna się jak anarchistyczna prowokacja, a kończy jak czysta tragedia. W jednej z głównych ról Rutger Hauer Gdy znika boss jednej z tokijskich grup przestępczych, jego brutalny podwładny – Kakihara – rozpoczyna prywatne śledztwo. " Ichi the Killer " to film, który zaczyna się jak klasyczne kino yakuzy, a kończy jak brutalna, czarna komedia przefiltrowana przez estetykę mangi i filmów exploitation. Film w reżyserii Takashiego Miike , jednej z najważniejszych postaci japońskiego kina gatunkowego.Adaptacja kultowej książki Huntera S. Thompsona opowiadająca historię dziennikarza Raoula Duke'a ( Johnny Depp ) i jego adwokata ( Benicio Del Toro ), którzy wyruszają w narkotyczną podróż do Las Vegas, szukając amerykańskiego snu, który jednak przekształca się w totalne szaleństwo. Film łączy absurd z krytyką amerykańskiej kultury lat 60. i 70.Surrealistyczna opowieść o dziecku, które dorasta w czasie hiszpańskiej wojny domowej, pełna symbolicznych i brutalnych obrazów przemocy i buntu. Film w sposób dosadny i szokujący zmusza do refleksji nad naturą ludzkiej wolności. Surrealistyczna i anarchistyczna rozprawa z faszyzmem.Film dokumentalny o mężczyźnie, który twierdzi, że miał kontakt z UFO, i poświęca życie tworzeniu sztuki inspirowanej swoimi spotkaniami z istotami pozaziemskimi. Zamiast konwencjonalnego podejścia, Brad Abrahams zaprasza widzów w świat, który łączy rzeczywistość z fantastyką i malarstwem, pełen dziwacznych wizji oraz emocji.Historia typowej amerykańskiej rodzinki z przedmieść, która tylko na pozór jest idealna. Z jednej strony nakręcona jak telewizyjny sitcom z lat 90., a z drugiej jak absurdalny festiwal makabry i bardzo czarnego humoru w filmie, który obraża wszystko i wszystkich. Zwycięzca Nagrody Publiczności na Splat!FilmFest 2024 dla Najbardziej Szokującego Filmu.Zanim zdobyli świat dzięki " South Parkowi ", Trey Parker Matt Stone – mistrzowie złego smaku, błyskotliwego i obrazoburczego humoru – zrealizowali projekt, który już wtedy pokazywał, że nie znają pojęcia „za dużo”. " Cannibal! The Musical ", ich pełnometrażowy debiut, to absurdalny musical opowiadający historię Alfreda Packera, oskarżonego o kanibalizm po nieudanej wyprawie górskiej. Film łączy groteskowy humor z dzikimi przygodami, tworząc satyrę pełną szalonych zwrotów akcji i barwnych piosenek.Porusza temat odmienności i cielesności, przedstawiając historie kilku osób, które mają niecodzienne cechy fizyczne. Reżyser Eduardo Casanova , niczym skrzyżowanie Pedro Almodóvara Johna Watersa , z wielką wrażliwością, pokazuje historie, które demaskują nasze postrzeganie norm i społecznych oczekiwań.WTF Fest zrodził się z potrzeby – potrzeby stworzenia przestrzeni dla kina transgresyjnego, wolnego i niepokornego. Pomysł wyszedł od Moniki Stolat – dyrektorki artystycznej i twórczyni Splat!FilmFest, uznanego międzynarodowego festiwalu nowego kina gatunkowego, horroru, fantastyki i kina mrocznego. Sekcja "WTF" w ramach Splat!FilmFest zawsze cieszła się tak ogromnym zainteresowaniem, że musiała dostać własną scenę. Tak narodził się WTF Fest – wydarzenie, które oddaje głos filmom dziwnym, często niewygodnym, ale niezmiennie fascynującym.Ten festiwal to antidotum na przesyt poprawnością, na filmowe deja vu i płaskie historie. To impuls, który ożywia w kinie to, co najbardziej pierwotne – emocje. Jeśli chcesz się pośmiać, wystraszyć, zdziwić, zgorszyć, zachwycić – czasami wszystko jednocześnie – WTF Fest jest dla ciebie.WTF Fest to miejsce spotkań: fanów kultowego kina, outsiderów, wielbicieli makabry i groteski, miłośników VHS, arthouse’owych freaków, badaczy granic moralności i tych, którzy po prostu mają dość filmowej grzeczności. Tu nie chodzi o to, by wszystko się podobało. Chodzi o to, żeby działo się coś prawdziwego.2. WTF Fest odbędzie się w dniach 11–15 czerwca 2025 r. w Warszawie w Kinotece. Szczegółowy program, harmonogram pokazów i bilety znajdują się na stronie wtffest.pl.Będzie dziwnie. Będzie mocno. Będzie WTF.