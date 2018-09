Warszawski Festiwal Filmowy 2018: Pokazy specjalne

Nareszcie przyszedł czas zaprezentować pierwszą część naszych tegorocznych pokazów specjalnych! Na ekranie zobaczymy m.in. Matta Smitha Gasparda Ulliela i nowe filmy Naomi Kawase Gastóna Duprata czy Guillaume'a Nicloux Wszystkie tytuły ujawnimy podczas konferencji prasowej, która odbędzie się już 26 września.*** PRZYPOMINAMY, ŻE PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW ROZPOCZYNA SIĘ JUŻ 4 PAŹDZIERNIKA ***Kopenhaga, lata 50. Śledczy Olsen pracuje nad sprawą napadu, w którym zginęło dwóch pracowników banku. Odkrywa, że złodziej przebywał wcześniej w więzieniu z charyzmatycznym Nielsenem. Czy to możliwe, że Nielsen zmanipulował złodzieja? Śledczy prosi o pomoc słynnego psychiatrę specjalizującego się w hipnozie. Oparty na faktach psychologiczny thriller o walce umysłów i wolnej woli. Do czego może doprowadzić manipulacja? W Finlandii film wywołał dużą dyskusję.Lato, gdzieś na południu Francji znikają nastolatki. Rozchodzą się najbardziej niewiarygodne plotki, niektórzy mówią o wędrującym dzikim zwierzęciu. Laura, młoda nastolatka, próbując rozwiązać zagadkę spotyka Paula, ekscentrycznego pisarza, którzy jest dla niej tak przerażający, jak i pociągający. Jeden z jej przyjaciół właśnie zaginął...Początek XX wieku, obrzeża Cesarstwa Rosyjskiego. Lekarz wojskowy podaje śmiertelną dawkę eteru młodej kobiecie — obiektowi swoich pragnień. Udaje mu się uniknąć odpowiedzialności. Znajduje zatrudnienie w austro-węgierskiej twierdzy, gdzie kontynuuje eksperymenty z eterem. Próbuje poradzić sobie z bólem i manipulować ludzkimi zachowaniami. Mimo wszystko nie jest jeszcze za późno, aby jego dusza została ocalona od wiecznego potępienia...Matteo jest młodym, czarującym, odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą. Jego brat Ettore wciąż mieszka w prowincjonalnym mieście, w którym dorastali. To przezorny, roztropny, uczciwy człowiek, który zawsze trzymał się nieco z tyłu. Zwykle usuwał się w cień z obawy przed popełnieniem błędu. Ci dwaj nie mogliby różnić się bardziej. Zostaną zmuszeni do przemyślenia swoich priorytetów w obliczu poważnej, medycznej diagnozy. Słodko-gorzka opowieść o sprawach tak ulotnych, jak i śmiertelnie ważnych. Intrygujący portret włoskiej klasy wyższej. Film miał premierę podczas tegorocznego festiwalu w Cannes (Un Certain Regard).Jerzy Maksymiuk, osiemdziesięcioletni dyrygent, kompozytor i pianista, nigdy nie zwalnia tempa. Wymagający dla siebie i innych, bezlitosny w ocenie złego rzemiosła. Wciąż zafascynowany jest muzyką i skupiony na swoich partyturach, do granic szaleństwa. Charyzmatyczny maestro, podziwiany w Londynie, Glasgow i Paryżu, w życiu codziennym całkowicie bezradny bez pomocy żony. Wraz z bohaterem odbędziemy zaskakującą podróż, podczas której poznamy także prywatne życie artysty. Portret pełen barwnych epizodów, drobnych słabości, ale i natręctw zahaczających momentami o granice psychicznej normy. Czy ceną wybitnego talentu jest samotność w przeciętnym, "normatywnym" świecie? Równorzędną bohaterką filmu jest żona Jerzego - Ewa, która nie dzieląc jego talentu, jest mu zarazem absolutnie niezbędna w życiu i procesie twórczym. Opowieść o miłości, wielkiej pasji, talencie i płaceniu za nie wysokiej ceny.Odette ma 8 lat. Lubi tańczyć, rysować i się śmiać. Ufa dorosłym. Dlaczego miałaby się bać przyjaciela rodziców, który chce się z nią bawić w łaskotki? Odette nic nikomu nie mówi. Nikt by jej nie uwierzył. Wyraża siebie przez taniec. Wyrasta na zabawną, energiczną kobietę, nieprzewidywalna i dziką. Jest niezwykle obiecującą tancerką, jednak wewnętrznie złamaną przez wydarzenia z dzieciństwa. Żyje, szukając równowagi między swoim życiem i tańcem, horrorem i komedią. Film będący połączeniem faktów, wspomnień i wyobrażeń z życia tancerki, aktorki, scenarzystki i reżyserki Andréi Bescond, w którym przetwarza własne, traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa. Przebój tegorocznego festiwalu w Cannes.Robert Mapplethorpe był jednym z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych fotografów XX wieku. W Nowym Jorku lat 70. i 80. odnajduje się zarówno pod kątem artystycznym jak i seksualnym. Film rozpoczyna się w momencie, gdy wspólnie z ówczesną żoną, Patti Smith, przeprowadza się do słynnego hotelu Chelsea, mekki ówczesnej bohemy. Tam zaczyna fotografować muzyków, aktorów, a przede wszystkim osoby z nowojorskiego kręgu S&M. Pokazuje erotyzm w sposób, w jaki nie robił tego nikt wcześniej. Kontrowersyjne czarno-białe akty męskie stały się jego znakiem rozpoznawczym. Film w reżyserii dwukrotnej laureatki Grand Jury Prize w Sundance. Przenikanie sztuki i seksualności, walka o wyjście z artystycznego podziemia. W roli tytułowej Matt Smith Arturo jest czarującym, wyrafinowanym i jednocześnie pozbawionym skrupułów właścicielem galerii sztuki w Buenos Aires. Reprezentuje Renzo, posępnego i ekscentrycznego malarza, który nienawidzi kontaktów z ludźmi. I choć łączy ich stara przyjaźń, są totalnymi przeciwieństwami i nie zgadzają się niemal w niczym. Pewnego dnia Renzo w wyniku wypadku traci pamięć. Arturo, chcąc wykorzystać tę sytuację, wymyśla pewien ryzykowny i ekstremalny plan, który ma odmienić ich życie Czarna komedia o ryzykownym oszustwie w świecie sztuki i o granicach przyjaźni.Cemal, Kenan i Suzi są rodzeństwem, które dorastało w małej tureckiej wsi. Odkąd z niej wyjechali, przestali utrzymywać ze sobą kontakt. Każde poszło w swoją stronę. Po 30 latach milczenia dzwoni ich ojciec i żąda, by pilnie do niego przyjechali. Za zadanie sprowadzenia brata i siostry odpowiedzialny jest najstarszy - sfrustrowany astronauta bez praktycznego doświadczenia - Cemal. Dla całej trójki będzie to powrót do miejsc i wspomnień, o których nie chcą pamiętać. Podejmują jednak wyzwanie spotkania swojej dysfunkcyjnej rodziny i konfrontacji z przeszłością. Wyruszają w nostalgiczną podróż, podczas której dowiedzą się wiele, głównie o sobie. Zaskakująca, pełna serdeczności czarna komedia, w której można spodziewać się wszystkiego. Od astronauty po eksplodujące kurczaki. Film nagrodzony Grand Jury Prize na festiwalu Sundance 2018 oraz nagrodami na festiwalach między innymi w Stambule i w Ankarze.Indochiny, rok 1945. Na oczach młodego, francuskiego żołnierza Roberta Tassena, w brutalny sposób ginie jego brat i ciężarna szwagierka. Jemu cudem udaje się ujść z życiem, choć to traumatyczne doświadczenie wypala go od środka. Jedynym, co trzyma go przy życiu, jest chęć zemsty. Wyrusza na samotną misję, żeby odnaleźć inicjatora masakry, wietnamskiego generała Vo Binha. Zdeterminowany żołnierz będzie musiał zweryfikować swoje plany, kiedy pozna Mai, piękną prostytutkę z klubu, do którego francuscy żołnierze przychodzą po zapomnienie w objęciach opium i kobiet. Czy ta znajomość pomoże Robertowi powrócić do żywych, czy sprawi, że zapadnie się w sobie jeszcze bardziej? Film miał premierę na tegorocznym festiwalu w Cannes.Film oparty na faktach. W Urugwaju, od 1972 roku trwają dyktatorskie rządy wojskowych, a opozycja zostaje rozbita. Członkowie partyzanckiego Ruchu Wyzwolenia Narodowego - Tupamaros - przebywają w więzieniach. Ze względu na opinię publiczną, junta nie może skazać ich na śmierć. We wrześniu 1973 roku wdraża plan, który przejdzie do historii jako jeden z najokrutniejszych eksperymentów na cywilach. Trzej więźniowie, przez kolejnych dwanaście lat, poddawani są torturom, mającym doprowadzić ich do szaleństwa. Izolowani w ciasnych celach, spętani, z kapturami na głowach, są pozbawiani podstawowych potrzeb, w tym snu i jedzenia. Sadystyczni strażnicy doprowadzają ich ciała i umysły do granic wytrzymałości. W 1985 roku ogłoszona zostaje amnestia... Wstrząsająca historia trzech mężczyzn, w tym byłego prezydenta Urugwaju, którzy przeżyli piekło. Film miał premierę na tegorocznym festiwalu w Wenecji.Jeanne (Juliette Binoche), francuska dziennikarka, przybywa do Japonii w poszukiwaniu niezwykle rzadkiego zioła, o którym mówi się, że usuwa wszelkie duchowe udręki i słabości ludzi. Na miejscu dowiaduje się, że roślina, po którą przybyła pokazuje się raz na 997 lat i to tylko wtedy, kiedy spełnione zostaną określone warunki. Ta chwila nadchodzi, a wraz z nią otwierają się wrota do ukazania prawdziwego potencjału ludzkiej egzystencji. Magiczny film o tym, co większość z nas spycha na margines codziennego życia, a jest prawdopodobnie najważniejszą rzeczą, której możemy doświadczyć w tym życiu - o poczuciu jedności.Rodzina Denetclaw, rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej, mieszka w rezerwacie Prairie Wolf. Mają trzech dorosłych synów. Wesley jest alkoholikiem. Ponieważ w obrębie rezerwatu sprzedaż alkoholu jest zakazana, codziennie udaje się tuż za jego granice, gdzie biali mają swoje sklepy monopolowe. Głównie tam spędza czas. Najstarszy brat, Raymond pracuje na farmie bydła. Jest niepijącym alkoholikiem, który ma żonę i dzieci. Wieczory wszyscy spędzają przed telewizorem, w milczeniu oglądając "Bonanzę". Pewnego dnia przychodzi informacja, że najmłodszy syn, Floyd, zginął podczas służby w Afganistanie. Okazuje się, że sprowadzenie zwłok nie jest takie proste. Rodzina konfrontuje się z prawnymi absurdami. Współczesny anty-western o dumie, ziemi ojczystej i słabości, będący jednocześnie ważnym komentarzem na temat obecnej sytuacji rdzennych mieszkańców w Stanach.Więcej informacji na stronie wff.pl