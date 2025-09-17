Newsy Filmy Multimedia "Anakonda" powraca! Zobaczcie pierwsze zdjęcia
Filmy / Multimedia

"Anakonda" powraca! Zobaczcie pierwsze zdjęcia

Bloody Disgusting, People / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Anakonda%22%3A+Paul+Rudd+i+Jack+Black+na+nowych+zdj%C4%99ciach+z+filmu-162959
&quot;Anakonda&quot; powraca! Zobaczcie pierwsze zdjęcia
źródło: materialy promocyjne
W zeszłym roku informowaliśmy o planowanym reboocie serii filmów "Anakonda". Tym razem miejsce Jennifer Lopez i Jona Voighta mają zająć Jack Black ("Minecraft. Film") i Paul Rudd (Ant-Man z filmów Marvela). Zobaczcie pierwsze zdjęcia z filmu, udostępnione przez magazyn People.




Co wiemy o filmie "Anakonda"?



Twórcy nowego filmu postawili na oryginalny pomysł. Bohaterami będzie dwóch przyjaciół przechodzących kryzys egzystencjalny. Są wielkimi fanami "Anakondy" i dlatego postanawiają nakręcić własny reboot. Kiedy jednak trafią na plan w amazońskiej dżungli, będą musieli walczyć o życie z prawdziwą anakondą oraz równie bezwzględnymi przestępcami.

W obsadzie są też: Thandiwe Newton ("Westworld"), Steve Zahn ("Silos"), Selton Mello ("I'm Still Here"), Ione Skye ("Baronowie") i Daniela Melchior ("Road House").

Za kamerą stanie Tom Gormican. Jest on również współautorem scenariusza, który przygotował razem z Kevinem Ettenem. Panowie doskonale się znają. Nakręcili wspólnie "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" z Nicolasem Cage'em grającym Nicolasa Cage'a.

Premierę filmu zaplanowano na 25 grudnia.

Historia cyklu "Anakonda"



Po sukcesie filmu z 1997 roku przygotowano jeszcze cztery filmy o walce ludzi z wielkim wężem: "Anakondy: Polowanie na Krwawą Orchideę" (2004), "Anakonda 3: Potomstwo" (2008), "Anakondy: Krwawe ślady" (2009) i "Aligator kontra Anakonda" (2015). Ostatnia produkcja była crossoverem z serią "Aligator - Lake Placid". W 2024 roku na ekrany w Chinach trafił też tamtejszy remake "Anakondy" – "Kuang Mang Zhi Zai".
 

Zwiastun filmu "Anakonda"



Powiązane artykuły Anakonda

Zobacz wszystkie artykuły

Anakonda  (1997)

 Anakonda

Anakondy: Polowanie na Krwawą Orchideę  (2004)

 Anakondy: Polowanie na Krwawą Orchideę

Anakonda 3: Potomstwo  (2008)

 Anakonda 3: Potomstwo

Anakondy: Krwawe ślady  (2009)

 Anakondy: Krwawe ślady

Najnowsze Newsy

Filmy

"Naznaczony 6" coraz bliżej. Kto dołączył do obsady?

VOD Seriale

Drugi sezon "1670" na bogato? Recenzja

Filmy

Gwiazda filmu "Wiecznie żywy" wkracza na pokład "Subversion"

Filmy

Legalna Kultura przedstawia spoty "W czerni kina"

Inne Filmy Wideo

Scarlett Johansson zagrała u Lanthimosa. Zobacz wideo

4 komentarze
VOD Seriale

Los serialu "Tulsa King" przesądzony

1 komentarz
Filmy Multimedia

Oto świerszcz z filmu o morderczym Pinokiu. Zagra go legenda