Najlepsze filmy o kotach. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

7 FILM Aryskotraci The Aristocats 1970 18 min. 1970 7,3 10 11 038 ocen społeczności 2 801 chce zobaczyć gatunek Animacja

Familijny

Muzyczny kraj USA reżyser Wolfgang Reitherman Srebrny okres Disneya, czyli doskonała animacja z 1970 roku – nawiasem mówiąc pierwsza po śmierci samego Walta Disneya . Bajka zwierzęca zamienia się na naszych oczach w czarujący spektakl o przyjaźni, miłości, poświęceniu i ciężkej, kociej doli. Jako że opowieść o nierównościach, nietolerancji oraz zderzeniu kultur ubrana jest w kostium komedii charakterów, całość nawet po latach ogląda się fantastycznie. Dla najmłodszych będzie to po prostu śmieszny film o kotach. Dla nieco starszych – niegłupia przestroga i nauka: nie oceniaj książki po okładce, kto pod kim dołki kopie, jazz fajny jest, i tak dalej. Reżyseruje Wolfgang Reitherman , disnejowski weteran zapomnianej ery.

6 FILM Kot w butach Puss in Boots 2011 30 min. 2011 6,5 10 77 056 ocen społeczności 9 120 chce zobaczyć gatunek Animacja

Komedia

Przygodowy kraj USA reżyser Chris Miller Złodziej, awanturnik, latino lover... Tego kota nie trzeba nikomu przedstawiać. Spin-off serii " Shrek " na papierze mógł wyglądać na odcinanie kuponów (zwłaszcza w 2011 roku, gdy cykl pożerał już własny ogon), ale koniec końców okazał się czymś więcej, niż mogliśmy przypuszczać. Łotrzykowska przygoda, heist movie, kino spod znaku płaszcza i szpady, komedia pomyłek, melodramat – dzięki rozlicznym zainteresowaniom głównego bohatera, animacja niezawodnego Chrisa Millera przypomina szwedzki stół dla miłośników popkultury. Nic dziwnego, że chwilowy rozbrat Dreamworks z zielonym ogrem wyszedł studiu na dobre, a Kot w Butach błyskawicznie stał się MVP całego cyklu. Zarówno gdy mówił głębokim głosem Antonia Banderasa , jak i w wydaniu nieco bardziej ironicznego Wojciecha Malajkata

2 FILM Narzeczona dla kota Neko no ongaeshi 2002 15 min. 2002 7,1 10 13 576 ocen społeczności 3 564 chce zobaczyć gatunek Familijny

Fantasy

Przygodowy

Anime kraj Japonia reżyser Hiroyuki Morita Studio Ghibli plus koty. To mój jedyny i ostateczny argument. Okej, dodam jeszcze tyle, że jeśli nie tolerujecie surrealizmu oraz kotoludzi wszelkich stanów i zawodów, przyda Wam się nerwosol. Im mniej wiecie, tym lepiej. Naprawdę. Warto. Naprawdę warto.

1 FILM Kedi - sekretne życie kotów Kedi 2016 20 min. 2016 7,2 10 12 556 ocen społeczności 10 545 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj Turcja

USA reżyser Ceyda Torun to w równym stopniu prezent dla właścicieli i wielbicieli kotów, co zachęta dla sceptyków. Bez względu na preferencje, film działa jak najlepszy antydepresant – "Kedi" to piękna opowieść o zachwycie nad prawdziwym cudem natury. Miau, miau. Tak, tak. Kedi ", dokument znany też jako "najpiękniejszy film na świecie", to epicka odyseja rozegrana w scenerii współczesnego Stambułu oraz kronika losów zamieszkujących turecką metropolię kociaków. Jest ich kilka, zaś zróżnicowane charaktery, życiowe potrzeby i narracyjne ścieżki sprawiają, że film przypomina dobrą, polifoniczną powieść (serio, wiem, jak to brzmi). Turecka dokumentalistka Ceyda Torun spędziła ze swoimi bohaterami mnóstwo czasu, jej czułe spojrzenie pozwala nawiązać błyskawiczną więź z futrzakami, z kolei elegancka (nie mylić z efekciarską) forma wynosi film ponad przeciętność. Dorota Kostrzewa pisała w swojej recenzji,. Miau, miau. Tak, tak.

Ta chwila musiała nadejść. Koty, kociaki, kocięta, futrzaki, sierściuchy oraz inne rozmaite kitku rządzą Internetem od wielu dekad, a i w kinie zdążyły się umościć. I chociaż filmy o kotach nie są gatunkiem z szacownych kronik X Muzy, to są w redakcji Filmwebu tacy, dla których odpowiednio obsadzony futrzak potrafi podnieść jakość każdego filmu (patrz: Jonesy z " Obcego ", Church ze " Smętarza dla zwierzaków " albo Kobieta-Kot z " Mroczny Rycerz powstaje "). Oto filmy, w których koty mruczą najgłośniej.Dokonując wyboru, kierowaliśmy się – co chyba oczywiste – miłością do kotów. I ograniczaliśmy się do domowych wariantów kotowatych, z kilkoma krwiożerczymi wyjątkami (na lwy, lamparty, gepardy i inne duże kociaki przyjdzie jeszcze pora), a także do filmów fabularnych (sorry, Garfield, serialu o tobie nic nie przebije). Nie ograniczaliśmy się jednak do kina familijnego – znajdziecie tu zarówno bajki o kotach, filmy dokumentalne, jak i nieprzyzwoite animacje oraz opowieści fantasy. Możecie już ostrzyć sobie pazurki.