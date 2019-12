Zaskoczeni? "Uncharted" traci KOLEJNEGO reżysera

Tradycji stało się zadość. Travis Knight nie jest już reżyserem widowiska. Film stracił też grudniową datę premiery.Zmiany są spowodowane decyzją Sony, by najpierw nakręcony został. To zaś wymusiło przesunięcie na później rozpoczęcia zdjęć do, ponieważ gwiazdą obu produkcji jest Tom Holland Studio nie zamierza rezygnować z filmu, który wciąż jest ważnym elementem w planach produkcyjnych na nadchodzące lata. Jak podaje Deadline, nowy reżyser i data premiery mają zostać ogłoszone wkrótce.pozostaje w planach Sony od dekady. W tym czasie przechodził wiele transformacji, a do jego nakręcenia angażowani byli m.in.: David O. Russell Travis Knight na stołku reżyseranie usiedział zbyt długo. Angaż otrzymał bowiem we wrześniu.Według najnowszego pomysłu film będzie opowiadał o przygodach młodego Nathana Drake'a, któremu towarzyszyć będzie jego mentor i przyjaciel Sully (w tej roli Mark Wahlberg , który dekadę wcześniej była zaangażowany do zagrania Nathana).