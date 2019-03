Zdjęcia do solowych przygód Flasha ruszą w listopadzie?

Wszystko wskazuje na to, że odwlekana w nieskończoność produkcjaw końcu się rozpocznie. The GWW twierdzi, że zdjęcia do komiksowego widowiska rozpoczną się w listopadzie.Portal zastrzega jednak, że termin będzie w dużej mierze zależał od postępów przygotowań do, w których Ezra Miller też ma się pojawić. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, żeby to widowisko było gotowe do rozpoczęcia zdjęć w tym roku.Szczegółynie są na razie znane. W sieci pełno jest spekulacji na temat tego, co zobaczą fani, ale w większości dotyczą one wcześniejszych wersji projektu. Obecnie film pozostaje w rękach Jonathana Goldsteina ), którzy przygotowują scenariusz i mają całość wyreżyserować.Pierwotnie Warner Bros. planował premierę na marzec 2020 roku. Teraz widowiska możemy spodziewać się najwcześniej w pierwszej połowie 2021 roku.