Karlowe Wary 2025: Miasto bez dymu

Jiří Bartoška

A czego tu się bać?

Dakota Johnson

"Better Go Mad in the Wild"

"Rebuilding"





Remont potrzebny od zaraz

"The Czech Film Project"

Zmarły w maju tego roku aktor i wieloletni prezydent festiwalu w Karlowych Warach uczynił z odpalania papierosa za papierosem stały element dopracowanego w najdrobniejszych szczegółach wizerunku, na który składały się również nienaganne stylizacje, szerokie koneksje i nie do końca uchwytna, lecz działająca na wyobraźnię aura człowieka sukcesu.Żegnając aktora na antenie czeskiej telewizji, jego kolega po fachu i przyjaciel Vojtěch Dyk ponoć odpalił na wizji szluga i – w reakcji na skonsternowane spojrzenie prowadzącej program – spokojnie powiedział do kamery: "Chciałbym pożegnać się z Jiřím dokładnie tak jak go poznałem". W podobny sposób – wzruszający, lecz przyjemnie swojski i bezpretensjonalny – wspominano Bartoškę przez cały festiwal. Dobre podsumowanie tej strategii stanowiła – ustawiona na głównym deptaku miasta – wystawa czarno-białych fotografii. Wszystkie były do siebie trochę podobne: oto popularny "Barťák" pewnym siebie wzrokiem spogląda w stronę fotoreporterów, obejmując jedną z goszczących na festiwalu hollywoodzkich gwiazd.Nawet jeśli – od zawsze rozmiłowany w kontrastach – czeski festiwal przypominał w tym roku klimatyczny pub, który stracił właściciela, nikt nie miał wątpliwości, że interes musi kręcić się dalej. Peter Sarsgaard cytował więc Václava Havla Dakota Johnson uśmiechała się zalotnie, a Michael Douglas uwodził widzów wspominkami z czasów, gdy jako producent pracował nad " Lotem nad kukułczym gniazdem ". Rozmach, z jakim celebrowano w Karlowych Warach pięćdziesiątą rocznicę premiery hitu Miloša Formana , daje do myślenia. Teoretycznie nie było w tej uroczystości nic nadzwyczajnego – festiwale od lat umieszczają przecież w programie premiery odrestaurowanych wersji dawnych hitów. Różnica polega na tym, że współczesna branża filmowa przestała już traktować klasykę w kategoriach sympatycznej ciekawostki i coraz gorliwiej szuka w niej ratunku przed obojętnością, z jaką widownia reaguje na dystrybucyjne premiery. Przyczyny takiego stanu rzeczy wydają się łatwe do zdiagnozowania.Istotę problemu zwięźle skomentował swego czasu – goszczący w tym roku w Karlowych Warach – Nadav Lapid , który w jednym z wywiadów postawił genialne w swojej prostocie pytanie: "Jak to możliwe, że żyjąc w tak szalonym świecie, robimy o nim równie nudne i bezpieczne filmy?". Reżyser szybko udowodnił zresztą, że jest mocny nie tylko w gębie – w monumentalnym, dwuipółgodzinnym " Tak " nie tyle opuścił swoją strefę komfortu, co zatrzasnął do niej drzwi i wyrzucił klucz. Opowiadając historię niespełnionego muzyka jazzowego, który z desperacji przyjmuje propozycję rządu i godzi się na przygotowanie kiczowatego i rasistowskiego show będącego w istocie spotem reklamowym ludobójstwa w Gazie, Lapid stworzył swój najbardziej radykalny film. Atakując nas setkami bodźców, mieszając sceny patriotycznej ekstazy, narkotyczno-seksualnych ekscesów i wygłupów w rytm piosenek zespołu Las Ketchup, przypomniał, że – choćbyśmy gorliwie starali się to wyprzeć – za sprawą kolejnych aktów konformizmu jesteśmy nie tylko biernymi widzami, lecz aktywnymi uczestnikami zawstydzającego "Big Brothera", w jaki zamieniło się życie we współczesnym świecie.Mimo wszystko obejrzenie " Tak " rozbudziło apetyty i sprawiło, że chociaż cząstkę podobnej odwagi chciałoby się dostrzec w prezentowanym na czeskim festiwalu filmach konkursowych. Nadzieje te pozostały, niestety, raczej niespełnione., a więc przyzwoity dramat psychologiczny o redefinicji pojęcia współczesnej rodziny. Nieco fałszywą i wysiloną oryginalnością emanował za to – dość nieoczekiwanie nagrodzony Kryształowym Globusem –Szkoda tylko, że Remo nie poprzestał na zdystansowanej obserwacji i – najwyraźniej chcąc dotrzymać kroku ekscentrycznym bohaterom – zainfekował swoją opowieść jałowymi eksperymentami formalnymi, na siłę wprowadzając do narracji choćby elementy slapsticku.Ukraiński reżyser przywiózł do Karlowych Warów dokument przyglądający się rosyjskiej agresji na jego ojczyznę z nietypowej perspektywy. Hreshko postanowił skupić się na destrukcyjnym wpływie, jaki wojna wywiera na lokalną faunę i florę. Efekt jest jednocześnie wstrząsający i zaskakująco subtelny, ponieważ reżyser, zamiast szokować widza, stawia na kontemplację. Przyjęta przez Hreshkę strategia okazuje się zresztą bronią obosieczną. Ambitny koncept – polegający na pozbawionym autorskiego komentarza zestawianiu wizualnych pocztówek przedstawiających ukraińską przyrodę z obrazami wojennych zniszczeń – robi się z czasem męcząco powtarzalny. Na szczęście reżyserowi udaje się uciec od tego wrażenia w tych krótkich chwilach, gdy decyduje się jednak skierować kamerę na człowieka.Obrazy te mają w sobie wielką emocjonalną siłę również dlatego, że pozwalają wrócić do samego rdzenia konfliktu. Na przekór powszechnemu zobojętnieniu oraz gorliwej pracy, jaką wykonują farmy trolli, opłacani przez Kreml agenci wpływu i zaślepieni ideologicznie pożyteczni idioci, skutecznie przypominają o tym, kto w wojnie rosyjsko-ukraińskiej jest agresorem, a kto ofiarą, która – pomimo ogromu własnego nieszczęścia, znajduje jeszcze siłę – by okazać wsparcie najsłabszym.Pomimo pewnych wad " Divia " zostaje w pamięci dłużej i robi znacznie większe wrażenie niż większość konkursowych propozycji, która opierała się na powielaniu dobrze znanych schematów. Przykład takiego filmu stanowi choćby, do jakiej ktoś dla niepoznaki dopisał wątłą historyjkę będącą kolejną wariacją na temat losów Piotrusia Pana. Jeszcze większe zakłopotanie budzi portugalskieNiestety João Rosas postanowił wtrącić swoje trzy grosze i wcielić w życie tak dyskusyjne pomysły jak zmuszenie bohatera, by reklamował sklep papierniczy w stroju świętego Mikołaja albo przysłuchiwał się prelekcji francuskiego krytyka, który przed seansem w lokalnej filmotece cytuje w oryginale wyrwane z kontekstu wypowiedzi Roberta Bressona Choć " The Luminous… " roi się od równie kuriozalnych scen, w jednym aspekcie okazuje się reprezentatywny dla całego tegorocznego festiwalu.Motyw, który w sekcji Horizons najciekawiej wybrzmiał w " Love That Remains Hlynura Palmasona , zaznaczył swoją obecność także w kilku tytułach zakwalifikowanych do konkursu Proxima. Sekcja – w założeniach otwarta na dzieła bardziej eksperymentalne i odważniejsze formalnie niż filmy zaproszone do zmagań o Kryształowy Globus – niespecjalnie potwierdziła w tym roku swoją reputację., jak w opartym na intrygującym koncepcie, lecz nieco pozbawionym werwy i wątłym dramaturgicznie czeskim " The Other Side of Summer ".Najlepszy przykład stanowi pod tym względem belgijski film " Before/After " zapowiadający się jak utrzymana w stylu Alaina Guiraudiego queerowa groteska o nierównej walce z przemijaniem. Niestety, pozornie atrakcyjny koncept rozwinięty do poziomu osiemdziesięciostronicowego scenariusza okazał się niezbyt angażującą historyjką o gejach w średnim wieku, którzy wyjeżdżają do Stambułu na przeszczep włosów i – w oczekiwaniu na zabieg – odhaczają kolejne punkty z listy "100 rzeczy, jakie należy zrobić w mieście kotów i sułtanów".Mowa o litewskim " Renovation Gabriele Urbonaite . Reżyserka podąża w nim tropem wyznaczonym niedawno przez swoją rodaczkę Mariję Kavtaradze w świetnym " Powoli " i opowiada wspartą błyskotliwymi dialogami historię pary, u którejKonfrontując satysfakcjonującą, lecz nieco nudną codzienność Ilony i Matiasa z wieloznaczną, wymykającą się stereotypom perspektywą pracującego u nich Ukraińca Olega, reżyserka znajduje zręczny sposób, by wzbogacić sundance’owy sznyt jej filmu o lokalny kontekst. Urbonaite wykorzystuje przy okazji szansę, by pokazać, że w naszej części Europy nawet to, co pozornie stabilne może okazać się kruche i podszyte lękiem o przyszłość. Renovation " – podobnie jak nieźle przyjęty w Konkursie Głównym (nagroda za reżyserię przyznanaze wspomnianym " Out of Love ") – " The Visitor Vytautasa Katkusa – potwierdza, że mamy do czynienia z dobrą passą litewskiego filmu. Mimo tegorocznego triumfu w Karlowych Warach, czegoś podobnego nie dałoby się powiedzieć o gospodarzach festiwalu, którzy postanowili przyjrzeć się swojej kinematografii w dokumencieRozmówcy wśród, których znaleźli się między innymi Jan Hřebejk Bohdan Sláma , mieszkający i tworzący od lat w Czechach Tomasz Wiński , a także wielu twórców młodego pokolenia, potraktowali je swobodnie i stworzyli intrygujący wielogłos na temat charakterystycznych cech, szans i bolączek narodowej kinematografii. Jedne z tych wypowiedzi brzmiały przenikliwie (na przykład uwaga o stępieniu się czeskiego poczucia humoru, które straciło dawną oryginalność i stało się zbyt sztampowe oraz zwyczajne), inne powielały stereotypy, a prawie wszystkie przeczyły sobie nawzajem.Ważniejsza niż konkretne recepty na poprawę kondycji czeskiego kina, które i tak trudno byłoby sformułować w ramach kilkuminutowych monologów, wydawała się jednak zamanifestowana w " The Czech Film… " środowiskowa potrzeba autorefleksji. Z perspektywy polskiej branży, której lwia część – zamiast przyznać otwarcie, że borykamy się z artystycznym kryzysem i szukać drogi do wyjścia z impasu – zajmuje się walką o wpływ, przymilaniem się kolejnym władzom i egoistyczną troską o dobro wyłącznie własnych projektów, mamy Czechom czego zazdrościć. Brzmi pesymistycznie? Jeśli tak, chętnie odwołam swoje słowa na przyszłorocznej premierze dowolnego polskiego filmu w Konkursie Głównym festiwalu w Karlowych Warach, do którego nie udaje nam się zakwalifikować od dobrych kilku lat.