"Avengers: Doomsday": nowe zdjęcie z planu zdradza fabułę filmu?

Choć zdjęcia do "Avengers: Doomsday" zostały już zakończone, fani na całym świecie wciąż pozbawieni są informacji, o czym opowie nadchodzące widowisko Marvela. Z odpowiedzią przyszli właśnie być może twórcy filmu, bracia Joe i Anthony Russo. Być może, bo dokładnie jak przed premierą "Avengers: Koniec gry", zamiast mówić wprost, postanowili stworzyć zagadkę. 

Bracia Russo zdradzają fabułę "Avengers: Doomsday"?



Jeszcze przed premierą "Avengers: Koniec gry" bracia Russo postanowili podzielić się w internecie zdjęciem, którego elementy układały się w nieznany jeszcze wówczas podtytuł filmu, "Endgame". Twórcy opatrzyli zdjęcie komentarzem "Przyjrzyjcie się uważnie" – tym samym, którym opisana została właśnie opublikowana fotografia w ich mediach społecznościowych. Nowe zdjęcie z planu ponownie przedstawia mężczyznę siedzącego na rozkładanym krześle. Otoczony jest on jednak zupełnie inną scenografią. Zdjęcie z oficjalnego Instagramowego  konta braci Russo prezentujemy poniżej:



Fotografia z dopiskiem "przyjrzyjcie się uważnie" zachęciła fanów do stawiania własnych tez i poszukiwań ukrytych w przedmiotach liter. Teorii pojawiło się wiele, choć najczęstsza i najbardziej sensowna z nich dotyczy potencjalnej fabuły filmu. Według jej zwolenników, inaczej niż w przypadku "Końca gry", twórcy zamiast tytułu mieliby ukryć w zdjęciu informację o głównym filmowym konflikcie. Po lewej stronie wyraźnie odznacza się litera "A", po prawej z kolei "X". Zdaje się więc, że bracia Russo starali się przekazać, że – zgodnie z wieloma teoriami – w "Doomsday" zobaczymy starcie drużyny Avengers z wprowadzanymi do uniwersum mutantami z ekipy X-Men.

GettyImages-2163996893.jpg Getty Images © Alberto E. Rodriguez


"Avengers: Doomsday" – co wiemy?



Szczegóły fabularne nadchodzącego "Avengers: Doomsday" są trzymane w tajemnicy. Jakiś czas temu Marvel podzielił się jednak pierwszym opisem nadchodzącego widowiska. Czytamy w nim: Doktor Doom oficjalnie przybył do Kinowego Uniwersum Marvela. Mistrz najnowocześniejszych technologii i potężnej magii wywoła kryzys, który odbije się echem w całym multiwersum. Premiera filmu zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku.

Wcześniej na portal X trafiło nagranie zdradzające wszystkie nazwiska gwiazd, których możemy się spodziewać w widowisku. 

Są wśród nich: Robert Downey Jr, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Florence Pugh, Paul Rudd, Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Pedro Pascal.

Zobaczcie:



Zobacz zwiastun filmu "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"


