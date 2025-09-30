"Avengers: Doomsday": nowe zdjęcie z planu zdradza fabułę filmu?

Choć zdjęcia do "Avengers: Doomsday" zostały już zakończone, fani na całym świecie wciąż pozbawieni są informacji, o czym opowie nadchodzące widowisko Marvela. Z odpowiedzią przyszli właśnie być może twórcy filmu, bracia Joe i Anthony Russo. Być może, bo dokładnie jak przed premierą "Avengers: Koniec gry", zamiast mówić wprost, postanowili stworzyć zagadkę.
Bracia Russo zdradzają fabułę "Avengers: Doomsday"?
Jeszcze przed premierą "Avengers: Koniec gry
" bracia Russo
postanowili podzielić się w internecie zdjęciem, którego elementy układały się w nieznany jeszcze wówczas podtytuł filmu, "Endgame
". Twórcy opatrzyli zdjęcie komentarzem "Przyjrzyjcie się uważnie" – tym samym, którym opisana została właśnie opublikowana fotografia w ich mediach społecznościowych. Nowe zdjęcie z planu ponownie przedstawia mężczyznę siedzącego na rozkładanym krześle. Otoczony jest on jednak zupełnie inną scenografią. Zdjęcie z oficjalnego Instagramowego konta braci Russo
prezentujemy poniżej:
Fotografia z dopiskiem "przyjrzyjcie się uważnie" zachęciła fanów do stawiania własnych tez i poszukiwań ukrytych w przedmiotach liter. Teorii pojawiło się wiele, choć najczęstsza i najbardziej sensowna z nich dotyczy potencjalnej fabuły filmu. Według jej zwolenników, inaczej niż w przypadku "Końca gry
", twórcy zamiast tytułu mieliby ukryć w zdjęciu informację o głównym filmowym konflikcie. Po lewej stronie wyraźnie odznacza się litera "A", po prawej z kolei "X". Zdaje się więc, że bracia Russo
starali się przekazać, że – zgodnie z wieloma teoriami – w "Doomsday
" zobaczymy starcie drużyny Avengers z wprowadzanymi do uniwersum mutantami z ekipy X-Men.
"Avengers: Doomsday" – co wiemy?
Szczegóły fabularne nadchodzącego "Avengers: Doomsday
" są trzymane w tajemnicy. Jakiś czas temu Marvel podzielił się jednak pierwszym opisem nadchodzącego widowiska. Czytamy w nim: Doktor Doom oficjalnie przybył do Kinowego Uniwersum Marvela. Mistrz najnowocześniejszych technologii i potężnej magii wywoła kryzys, który odbije się echem w całym multiwersum.
Premiera filmu zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku.
Wcześniej na portal X trafiło nagranie zdradzające wszystkie nazwiska gwiazd, których możemy się spodziewać w widowisku.
Są wśród nich: Robert Downey Jr
, Anthony Mackie
, Tom Hiddleston
, Sebastian Stan
, Florence Pugh
, Paul Rudd
, Chris Hemsworth
, Vanessa Kirby
, Pedro Pascal
.
Zobaczcie:
