"Avengers: Wojna bez granic" na Blu-ray i DVD od 5 września

to bezprecedensowe wydarzenie w historii kina. Spektakularne starcie na śmierć i życie, obejmujące całe, tworzone od dekady filmowe uniwersum Marvela. Entuzjastycznie przyjęta przez widzów i krytyków produkcja Marvel Studios, w której główne role zagrali: Robert Downey Jr. Chris Pratt zadebiutuje na Blu-ray 3D, Blu-ray i DVD jużThanos ( Josh Brolin ), najgroźniejszy złoczyńca we wszechświecie, jest gotów na wszystko by zdobyć sześć Kamieni Nieskończoności - potężnych artefaktów obdarzających swojego właściciela niewyobrażalną potęgą. Jeden z nich odnajduje na statku kosmicznym, na którym schronienie znaleźli mieszkańcy zniszczonego Asgardu. Thanos atakuje okręt i bez problemu pokonuje Thora ( Chris Hemsworth ), Lokiego ( Tom Hiddleston ) oraz Hulka ( Mark Ruffalo ).Hulk ostrzega Doktora Strangea ( Benedict Cumberbatch ), że Thanos jest szalenie niebezpieczny i ma w planach zniszczenie połowy istot żyjących w całym wszechświecie. Przerażony Strange alarmuje Iron Mana ( Robert Downey Jr. ). Avengers ramię w ramię z innymi superbohaterami muszą być gotowi poświęcić wszystko, jeśli chcą pokonać potężnego Thanosa, zanim jego plan zniszczenia obróci wszechświat w ruiny.to dziewiętnasty film zrealizowany w ramach Marvel Cinematic Universe (MCU) - filmowego uniwersum, w którym spotykają się najpopularniejsi komiksowi superbohaterowie Marvela. Jednocześnie, jest to pierwszy film, w którym łaczą się wątki poruszane we wcześniejszych obrazach. To opowieść o najtrudniejszej walce w historii drużyny Avengers, po której zakończeniu świat superbohaterów już nigdy nie będzie wyglądał tak samo.to również najdroższy film w dziejach MCU. Inwestycja zwróciła się z nawiązką, bowiem superprodukcja ma już na swoim koncie ponad 2 miliardy dolarów i obecnie jest czwartym, najbardziej dochodowym filmem w historii kina.Za reżyserięodpowiedzialni są bracia Anthony Światowa premiera superprodukcji odbyła się 23 kwietnia 2018 roku w Dolby Theatre w Los Angeles. Tylko w USA w weekend premierowybyła wyświetlana na 4474 ekranach, w tym 408 wielkoformatowych ekranach IMAX. Nic więc dziwnego, że po pierwszym weekendzie wyświetlania film mógł się pochwalić w notowaniach box office wynikiem otwarcia na poziomie 257 milionów dolarów! W sumie w kinach na całym świecie obraz zarobił ponad 2 miliardy dolarów, stając się pierwszą w historii komiksową superprodukcją, której udało się przekroczyć ten próg oraz czwartym najbardziej dochodowym filmem w dziejach.