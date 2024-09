"Deadpool & Wolverine" w drodze na VOD. Znamy datę premiery

Kiedy "Deadpool & Wolverine" trafi a VOD?

"Deadpool & Wolverine" w podcaście Mam parę uwag

"Deadpool & Wolverine" w programie Movie się

Jak podaje blog World of Reel, " Deadpool & Wolverine " zmierza na VOD. Film ma być dostępny w serwisach streamingowych za dodatkową opłatą już 10 października. Data premiery na Disney+ nie jest jeszcze znana.Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o filmie " Deadpool & Wolverine " rozmawiają Jakub Popielecki i Julia Taczanowska. Czy to film, który ocali Marvela? Czy Hugh Jackman kiedykolwiek był lepszy jako Wolverine ? Jak film wypada na tle dwóch poprzednich części? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej: Deadpool & Wolverine " to jeden z największych hitów tego lata. Film, który zadebiutował w kinach pod koniec lipca, do tej pory na całym świecie zarobił ponad 1,3 miliarda dolarów, w box offisie ustępując miejsca jedynie " W głowie się nie mieści 2 ". Przypominamy odcinek Movie się, w którym Łukasz Muszyński, Małgorzata Steciak i Maciej Satora rozmawiają o filmie Shawna Levy'ego: Wade Wilson zmaga się z kryzysem wieku średniego. Zawiesił superbohaterską karierę i podjął pracę sprzedawcy używanych samochodów. Gdy świat staje w obliczu niebezpieczeństwa, wraca do gry, by ratować tych, których kocha. Nawet jeśli oznacza to współpracę z Wolverine'em