"Piraci z Karaibów", kurs na reboot!

Disney przymierza się do realizacji rebootu kasowego cykluSzefostwo wytwórni spotkało się w tej sprawie ze scenarzystamiNad powstaniem kolejnego filmu będzie czuwać związany z serią od samego początku producent Jerry Bruckheimer . Na razie nie wiadomo, czy wstęp na pokład otrzyma Johnny Depp , który dzięki roli kapitana Jacka Sparrowa stał się jedną z najpopularniejszych i najlepiej opłacanych hollywoodzkich gwiazd.Pomiędzy 2003 a 2017 rokiem do kin trafiło pięć części. Zarobiły one w sumie 4,5 mld dolarów. Zeszłorocznabyła jednak dowodem na zmęczenie materiału. Film sprzedał się w USA poniżej oczekiwań, ponadto zgarnął trzy nominacje do Złotych Malin.W filmografii Reese'a Wernicka próczoraz jego kontynuacji znajdziemy także horror komediowy, horror science fiction, a także film akcji, który reżyseruje Michael Bay