"Szklana pułapka": powstanie film o przygodach młodego Johna McClane'a?

O czym może opowiedzieć prequel "Szklanej pułapki"?

Za co kochamy film "Szklana pułapka"?

Jeśli powyższe pogłoski okażą się prawdziwe, wielce prawdopodobne, że film będzie oparty na wydawanym w latach 2009-2010 komiksie. Jego akcja rozgrywa się w 1976 roku, dwanaście lat przed wydarzeniami z pierwszej " Szklanej pułapki ". McClane jest tu początkującym policjantem z Nowego Jorku marzącym o zdobyciu odznaki detektywa. Podczas gdy miasto przygotowuje się do obchodów dwusetnych urodzin, po ulicach krąży seryjny morderca znany jako Syn Sama.Przypomnijmy, że w 2017 roku reżyser " Szklanej pułapki 4.0 Len Wiseman przymierzał się do realizacji filmu zatytułowanego. Miała to być rozgrywająca się na dwóch płaszczyznach czasowych opowieść, w której śledzilibyśmy losy współczesnego McClane'a oraz jego młodszej wersji. Do napisania scenariusza zostali zatrudnieni Chad Hayes Carey W. Hayes (" Obecność "). Kiedy jednak 20th Century Studios zostało kupione przez Disneya, projekt trafił do kosza.to kultowa seria kina akcji, która okazała przepustką do wielkiej hollywoodzkiej kariery dlaPięć dotychczasowych filmów zarobiło na całym świecie ponad 1,4 mld dolarów. Bohaterem cyklu jest grany przez Willisa niezłomny nowojorski stróż prawa John McClane, który stawia czoła wszelkiej maści kryminalistom. McClane'a umieściliśmy swego czasu na szczycie rankingu najlepszych ekranowych kreacji Willisa. Jak pisaliśmy w uzasadnieniu: rolę tę odrzucili m.in. Arnold Schwarzenegger Al Pacino . Ostatecznie producenci " Szklanej pułapki " wpadli na absurdalny, zdawałoby się, pomysł zaangażowania gwiazdy serialu komediowego " Na wariackich papierach ". W tym szaleństwie była jednak metoda. Willis stworzył bowiem zupełnie nowy typ bohatera kina akcji - sympatycznego everymana, którego okoliczności zmuszają do heroicznych czynów. McClane nie wygląda jak amant i nie może pochwalić się muskułami wielkości dojrzałych arbuzów. Ma za to zakola, kłopoty z żoną i ewidentnego pecha (). Choć los go nie oszczędza, nigdy nie traci humoru i animuszu. Zwyczajny niezwyczajny heros, którego pokochała publiczność na całym świecie.