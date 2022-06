Klasyki kina, które możesz nadrobić dzięki Disney+

(część 1 i 2) "Oh happy day" - tak jak w piosence wykonywanej w 2. części “ Zakonnicy w przebraniu " tak i widzowie mogą cieszyć się podczas oglądania tych dwóch klasycznych komedii z Whoopi Goldberg w głównej roli. Goldberg gra piosenkarkę Lounge, która po objęciu programem ochrony świadków zmuszona jest wstąpić do klasztoru, w którym pomaga Siostrom odnaleźć ich głos, przy okazji odkrywając na nowo swój własny. W kontynuacji, " Zakonnica w przebraniu 2 " bohaterka ponownie przychodzi z pomocą swoim przyjaciółkom-zakonnicom, by wspólnie ocalić dawną szkołę. Te dwie komedie z elementami musicalu to niewątpliwe "comfort movies", po obejrzeniu których każdy poczuje się odrobinę lepiej.