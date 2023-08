"The Killer": Zabójczy Michael Fassbender na plakacie filmu Davida Finchera

"The Killer": zobaczcie plakat nowego filmu Davida Finchera

"The Killer" - twórcy

To opowieść o zabójcy na zlecenie (w tej roli Michael Fassbender ) zaczynającym kwestionować swoją poczytalność w oczekiwaniu na wykonanie kolejnego zlecenia.i wyróżnia się pomysłowym logotypem oraz sloganem "execution is everything", który ogrywa dwuznaczność słowa "execution", oznaczającego zarówno "wykonanie" jak i "egzekucję".Film pokazywany jest w Konkursie Głównym i walczy o Złotego Lwa.W październiku trafi zaś do wybranych kin w USA.Scenariusz " The Killer " napisał Andrew Kevin Walker , z którym Fincher pracował już przy okazji filmu " Siedem ". W obsadzie - oprócz Fassbendera - znaleźli się m.in. Tilda Swinton