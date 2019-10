Adam Driver XIV-wiecznym rycerzem u Ridleya Scotta

Getty Images © Franco Origlia



) dołączył do średniowiecznego widowiska Ridleya Scotta . W obsadzie są też: Matt Damon Film ma być oparty na książce Erica Jagera "The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal and Trial by Combat in Medieval France". To opowieść o rycerzu Jeanie de Carrougesie, który powraca z wojny w Szkocji, by odkryć, że jego żona, Marguerite, oskarża jego przyjaciela, Jacquesa LeGrisa, o gwałt. Jean udaje się na audiencję do króla Karola VI. Jego doradcy zarządzają rozstrzygnięcie sporu poprzez pojedynek na śmierć i życie. Stawka jest wysoka - w przypadku przegranej Jeana, uniewinniony Jacques będzie mógł uśmiercić również kobietę. Driver przejął rolę jednego z rycerzy, którą pierwotnie miał zagrać Ben Affleck . Ten ostatecznie zdecydował się w wystąpić jako jeden z drugoplanowych bohaterów, ponieważ na więcej nie będzie miał czasu ze względu na udział w projekcieAutorami scenariusza są Affleck Projekt ma powstać dla Disneya-Foxa, ale studio jeszcze waha się, czy dać na nie zielone światło. Jeśli go zaakceptuje, to zdjęcia ruszą w pierwszej połowie przyszłego roku.