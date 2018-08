Bautista ostro o Disneyu i "cybernazistach"

3 2 1







Nie cichną głosy poparcia dla Jamesa Gunna - zwolnionego przez kierownictwo Disneya reżysera serii. Tym razem wypowiedzieli się Kurt Russell i - ponownie - Dave Bautista Ten pierwszy, który miał okazję pracować z reżyserem przy, powiedział w wywiadzie z Variety: Bautista był już mniej dyplomatyczny. W jednym z tweetów pisał:Przypomnijmy: 20 lipca reżyser został zwolniony przez Disneya i Marvela za stare wpisy z mediów społecznościowych, w których w ryzykowny sposób żartował m.in. z pedofilii, AIDS i zamachów z 11 września. Natomiast kilka dni temu Chris Pratt Zoe Saldana i reszta gwiazd cykluopublikowali w sieci list otwarty, w którym wyrazili wsparcie dla Gunna . Aktorzy przyznali, że byli zszokowani nagłym pozbyciem się twórcy. Występ wtraktują jako zaszczyt i nie mogą się doczekać, by ponownie pracować z reżyserem. Ich zdaniem jego kariera wcale się nie skończyła.Gwiazdy nie zamierzają bronić starych wpisów Gunna. Uważają jednak, że jego przeprosiny były szczere i płynęły prosto z serca, zaś on sam jest dobrym człowiekiem. Pratt i spółka przestrzegają społeczeństwo przed pochopnymi medialnymi egzekucjami. Jednocześnie zachęcają, by dobrze się zastanowić, nim zdecydujemy się wyrazić opinię w sieci.Jak myślicie, czy słowa Bautisty ustawią go na kursie kolizyjnym z Disneyem? Czy James Gunn zostanie przywrócony na stanowisko reżysera cyklu?