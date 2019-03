Cannes 2019: Nowy film Tarantino w programie festiwalu

Wszystko wskazuje na to, że nowy film Quentina Tarantino będzie miał swoją światową premierę na festiwalu w Cannes . Obecnie plan jest taki, by obraz pokazać 21 maja, czyli dokładnie 25 lat po canneńskiej premierze nagrodzonego później Złotą PalmąNie jest jednak na 100% pewne, że rzeczywiście uda się tego dnia zorganizować premierę. Wszystko zależy bowiem od Tarantino , który będzie się musiał sprężać, by ukończyć film na czas. Nie jest też na razie jasne, czy obraz weźmie udział w konkursie głównym. Lista pretendentów do tegorocznej Złotej Palmy zostanie ogłoszona za niecały miesiąc.Rick Dalton ( Leonardo DiCaprio ) był kiedyś gwiazdą westernowego serialu telewizyjnego. Cliff Booth ( Brad Pitt ) to jego kumpel i kaskader. Obaj próbują się odnaleźć w Hollywood epoki hipisów, które różni się bardzo od Fabryki Snów, którą zastali, kiedy przybyli tu przed laty z nadzieją zrobienia kariery. Mimo to Rick mieszka w całkiem dobrej okolicy, a jego sąsiadką jest słynna Sharon Tate Robbie ).