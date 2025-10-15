Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – demoniczny "Potwór" kusi widownię
Netflix: Top 10 tygodnia – demoniczny "Potwór" kusi widownię

Nowy sezon serialu "Potwór" przyciąga widzów. Wygląda na to, że również trzecia seria odcinków, tak jak dwie poprzednie, wabi przed ekrany miliony widzów. W drugim tygodniu od premiery produkcja znacząco wyprzedziła konkurencję, osiągając pułap ponad 20 milionów wyświetleń. Podobnym wynikiem może pochwalić się filmowa nowość z pierwszego miejsca: thriller "Kobieta z kabiny dziesiątej". Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 6-12.10.2025



10
plakat filmu War 2

War 2

2025

Thriller

Akcja

Indie

Thriller

Akcja

Były agent wywiadu zstępuje do podziemia i zagraża bezpieczeństwu narodowemu. Do zneutralizowania tego przestępcy władze wysyłają swojego najlepszego człowieka.

9
plakat filmu Więzień labiryntu

Więzień labiryntu

The Maze Runner
2014
1h 53m

Thriller

Akcja

Sci-Fi

Kanada

USA

Wielka Brytania

Thriller

Akcja

Sci-Fi

W tym przyprawiającym o szybsze bicie serca thrillerze, opartym na motywach bestsellerowej powieści, Thomas (Dylan O'Brien) budzi się uwięziony w ogromnym, stale zmieniającym się labiryncie, wśród grupy chłopców, którzy nie pamiętają świata zewnętrznego. Stawiając czoła przeszkodom i niebezpieczeństwom, czyhającym na każdym kroku, wśród których szczególnie śmiercionośni są Dozorcy-Buldożercy wędrujący nocami betonowymi korytarzami, Thomas i inni muszą ścigać się z czasem idąc za wskazówkami, by odkryć swój prawdziwy cel... i znaleźć wyjście, zanim będzie za późno!

8
plakat filmu Francuski kochanek

Francuski kochanek

French Lover
2025
2h 2m

Komedia rom.

Francja

Komedia rom.

Zblazowany aktor poznaje w Paryżu kelnerkę, której nie układa się w życiu. Zaczyna się nieoczekiwany romans. Czy jednak przetrwa w świetle reflektorów?

7
plakat filmu Rut i Boaz

Rut i Boaz

Ruth & Boaz
2025
1h 33m

Melodramat

USA

Melodramat

Wschodząca gwiazda hip-hopu z Atlanty, Ruth Moably, porzuca pełne blasku życie, aby zacząć wszystko od nowa na prowincji w Tennessee. Tam opiekuje się przyszywaną matką, Naomi, i poznaje mężczyznę swoich marzeń.

6
plakat filmu Gru, Dru i Minionki

Gru, Dru i Minionki

Despicable Me 3
2017
1h 36m

Animacja

Komedia

Przygodowy

USA

Animacja

Komedia

Przygodowy

Po wyrzuceniu z Ligi Antyzłoczyńców - bowiem nie potrafił schwytać Balthazara Bratta, superzbira zagrażającego ludzkości - Gru popada w głęboki kryzys tożsamości. Kiedy tajemniczy nieznajomy powiadamia go, że ma brata bliźniaka marzącego, by pójść drogą zła, którą on właśnie opuścił, były superzbir Gru przypomi sobie, jak dobrze być złym.

5
plakat filmu Godzilla i Kong: Nowe imperium

Godzilla i Kong: Nowe imperium

Godzilla x Kong: The New Empire
2024
1h 55m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Walka gigantów trwa!. Potężny Kong i przeraźliwy Godzilla są zmuszeni stawić czoło kolosalnemu, nieodkrytemu zagrożeniu, kryjącemu się w naszym świecie. Stawia ono pod znakiem zapytania istnienie potworów… oraz nasze. "Godzilla i Kong: Nowe imperium" dokładniej zgłębia historię tych tytanów oraz ich początki, jak również tajemnice Wyspy Czaszki i nie tylko. Jednocześnie ukazuje mityczną batalię, która przyczyniła się do powstania tych niezwykłych istot i związania ich losu z ludzkością już na zawsze.

4
plakat filmu Mój ojciec - Zabójca BTK

Mój ojciec - Zabójca BTK

My Father, the BTK Killer
2025
1h 34m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Głowa rodziny. Skaut. Seryjny morderca. Brutalne zbrodnie Dennisa Radera, znanego jako BTK, prześladują jego córkę Kerri Rawson, która rozlicza się z nimi w tym dokumencie.

3
plakat filmu Caramelo

Caramelo

2025
1h 41m

Komedia

Dramat

Brazylia

Komedia

Dramat

W tym wzruszającym komediodramacie obiecujący szef kuchni, który usłyszał szokującą diagnozę, odnajduje w życiu radość i nadzieję z pomocą cudownego i uroczego psiaka.

2
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

1
plakat filmu Kobieta z kabiny dziesiątej

Kobieta z kabiny dziesiątej

The Woman in Cabin 10
2025
1h 35m

Thriller

Psychologiczny

USA

Wielka Brytania

Thriller

Psychologiczny

Dziennikarka, odbywająca w ramach służbowego zlecenia rejs luksusowym jachtem, widzi późną nocą, jak ktoś zostaje wyrzucony za burtę. Jednak na pokładzie nie brakuje nikogo z załogi ani pasażerów. Mimo że nikt jej nie wierzy, nadal szuka odpowiedzi, narażając własne życie.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 6-12.10.2025



10
plakat filmu Miłość jest ślepa

Miłość jest ślepa

Love Is Blind
2020
55m

Reality-show

Randkowy

USA

Reality-show

Randkowy

(Sezon 9) Single marzący o miłości opartej na autentycznej więzi wybierają mniej typową ścieżkę – decydują się na ślub z kimś, kogo nigdy wcześniej nie widzieli. Na kilka tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub i przekonają się, czy fizyczna chemia dorównuje emocjonalnej więzi, jaką zbudowali w kapsułach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, okaże się, czy rzeczywistość i czynniki zewnętrzne ich rozdzielą, czy też naprawdę poślubią osobę, w której zakochali się... w ciemno. Prowadzący: Nick i Vanessa Lachey. Ten wciągający 12-odcinkowy serial sprawdzi, czy wygląd, rasa lub wiek mają znaczenie – a może miłość naprawdę jest ślepa?

9
plakat filmu Néro the Assassin

Néro the Assassin

Néro
2025 -
52m

Przygodowy

Kostiumowy

Francja

Przygodowy

Kostiumowy

(Sezon 1) Południowa Francja, rok 1504. Niebezpieczny i cyniczny zabójca Néro zostaje zdradzony przez swojego mistrza i wieloletniego sojusznika. Rozpoczyna wielką ucieczkę przed ścigającymi go groźnymi wrogami. Po drodze zabiera też ze sobą swoją córkę, Perlę, która do tej pory myślała, że jest sierotą. W trakcie podróży, która może przynieść zemstę i odkupienie, Néro musi wybierać, czy uratować siebie, czy córkę oraz resztę świata.

8
plakat filmu Rekruci

Rekruci

Boots
2025 -
43m

Komedia

Dramat

USA

Komedia

Dramat

(Sezon 1) Dramat komediowy, który w niepokorny, nieco przewrotny sposób opowiada historię dorastania. Akcja rozgrywa się w trudnym, nieprzewidywalnym świecie Korpusu Piechoty Morskiej USA lat 90. - w czasach, gdy bycie gejem w wojsku wciąż było nielegalne. Serial śledzi losy zagubionego, ukrywającego swoją orientację Camerona Cope'a (Miles Heizer) oraz jego najlepszego przyjaciela Raya McAffeya (Liam Oh), syna bohaterskiego marine, którzy dołączają do zróżnicowanej grupy rekrutów. Razem z nią przemierzają dosłowne i metaforyczne pola minowe obozu szkoleniowego, zawiązując nieoczekiwane więzi i odkrywając swoje prawdziwe "ja" w środowisku, które ma doprowadzić ich do granic wytrzymałości. Pełen błyskotliwego humoru i serca serial to opowieść o przyjaźni, odporności i szukaniu swojego miejsca w świecie - nawet wtedy, gdy ten świat wydaje się zdeterminowany, by utrzymać cię w ryzach albo zostawić w tyle.

7
plakat filmu Naprawdę straszne historie

Naprawdę straszne historie

True Haunting
2025 -
36m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

(Sezon 1) Za pomocą rekonstrukcji i wywiadów ten mrożący krew w żyłach serial szczegółowo przedstawia paranormalne spotkania z perspektywy osób, które ich doświadczyły.

6
plakat filmu Zwierz

Zwierz

Animal
2025 -
28m

Komedia

Hiszpania

Komedia

(Sezon 1) Po zamknięciu kolejnych gospodarstw hodowlanych Antón Gandoy, wiejski weterynarz z Galicji, zostaje zmuszony do podjęcia pracy w sklepie zoologicznym w mieście bogaczy A Coruña. Sklep prowadzi Uxía, jego siostrzenica. Razem mierzą się ze światem, który zupełnie nie przypomina tego, jaki znał Antón, ale też nie jest światem, jaki wymarzyła sobie Uxía.

5
plakat filmu Na marginesie

Na marginesie

Wayward
2025
44m

Psychologiczny

Thriller

Kanada

USA

Wielka Brytania

Psychologiczny

Thriller

(Miniserial) W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla "sprawiających problemy nastolatków" dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.

4
plakat filmu Victoria Beckham

Victoria Beckham

2025
48m

Dokumentalny

Biograficzny

USA

Dokumentalny

Biograficzny

(Miniserial) Zajrzyj do londyńskiego atelier Victorii Beckham, gdzie była Spice Girl odsłania kulisy swojego życia, przygotowując się do Tygodnia Mody w Paryżu.

3
plakat filmu Czy to ciasto? Halloween

Czy to ciasto? Halloween

Is It Cake? Halloween
2025
39m

Kulturalny

Talent-show

USA

Kulturalny

Talent-show

(Miniserial) "Czy to ciasto?" powraca w specjalnej halloweenowej odsłonie z Mikeyem Dayem i dziewięcioma najlepszymi mistrzami hiperrealistycznych tortów! Ci utalentowani cukiernicy spróbują zmylić celebryckie jury swoimi upiornie realistycznymi wypiekami, rywalizując w bezlitosnym konkursie o część puli nagród i tytuł mistrza "Czy to ciasto? Halloween"! Pełne zwrotów akcji, straszydeł i słodkości - te przerażająco realistyczne ciasta sprawiają, że zadajesz sobie jedno pytanie... Czy to naprawdę ciasto?

2
plakat filmu Życzenie dżina

Życzenie dżina

Da irueojiljini
2025 -
59m

Fantasy

Komedia rom.

Korea Południowa

Fantasy

Komedia rom.

(Sezon 1) Dżin - magiczny duch z lampy, który powraca do świata ludzi po tysiącletniej przerwie w karierze - poznaje Ka-young, obojętną na wszystko kobietę, która beznamiętnie przeżywa życie, kierując się zasadami wypracowanymi przez jej babcię oraz swoimi własnymi nawykami.

1
plakat filmu Potwory

Potwory

Monsters
2022
53m

Biograficzny

Dramat

Kryminał

USA

Biograficzny

Dramat

Kryminał

(Sezon 3) Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie, skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin, spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek Eddie Gein. Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od "Psychozy", poprzez "Teksańską masakrę piłą mechaniczną", aż po "Milczenie owiec" - przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie kryminalnych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym z gatunków filmowych, co stał się wręcz archetypem bohatera nowoczesnego horroru.

