Netflix: Top 10 tygodnia – demoniczny "Potwór" kusi widownię

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 6-12.10.2025

7 Rut i Boaz Ruth & Boaz 2025 1h 33m Melodramat Alanna Brown USA Melodramat Serayah Tyler Lepley Wschodząca gwiazda hip-hopu z Atlanty, Ruth Moably, porzuca pełne blasku życie, aby zacząć wszystko od nowa na prowincji w Tennessee. Tam opiekuje się przyszywaną matką, Naomi, i poznaje mężczyznę swoich marzeń.

2 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Fantasy Musical Chris Appelhans USA Animacja Fantasy Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 6-12.10.2025

10 Miłość jest ślepa Love Is Blind 2020 55m Reality-show Randkowy USA Reality-show Randkowy Nick Lachey Vanessa Lachey (Sezon 9) Single marzący o miłości opartej na autentycznej więzi wybierają mniej typową ścieżkę – decydują się na ślub z kimś, kogo nigdy wcześniej nie widzieli. Na kilka tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub i przekonają się, czy fizyczna chemia dorównuje emocjonalnej więzi, jaką zbudowali w kapsułach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, okaże się, czy rzeczywistość i czynniki zewnętrzne ich rozdzielą, czy też naprawdę poślubią osobę, w której zakochali się... w ciemno. Prowadzący: Nick i Vanessa Lachey. Ten wciągający 12-odcinkowy serial sprawdzi, czy wygląd, rasa lub wiek mają znaczenie – a może miłość naprawdę jest ślepa?

6 Zwierz Animal 2025 - 28m Komedia Víctor García León Alberto de Toro Hiszpania Komedia Luis Zahera Lucía Caraballo (Sezon 1) Po zamknięciu kolejnych gospodarstw hodowlanych Antón Gandoy, wiejski weterynarz z Galicji, zostaje zmuszony do podjęcia pracy w sklepie zoologicznym w mieście bogaczy A Coruña. Sklep prowadzi Uxía, jego siostrzenica. Razem mierzą się ze światem, który zupełnie nie przypomina tego, jaki znał Antón, ale też nie jest światem, jaki wymarzyła sobie Uxía.

5 Na marginesie Wayward 2025 44m Psychologiczny Thriller Kanada USA Wielka Brytania Psychologiczny Thriller Mae Martin Toni Collette (Miniserial) W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla "sprawiających problemy nastolatków" dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.

3 Czy to ciasto? Halloween Is It Cake? Halloween 2025 39m Kulturalny Talent-show USA Kulturalny Talent-show Mikey Day (Miniserial) "Czy to ciasto?" powraca w specjalnej halloweenowej odsłonie z Mikeyem Dayem i dziewięcioma najlepszymi mistrzami hiperrealistycznych tortów! Ci utalentowani cukiernicy spróbują zmylić celebryckie jury swoimi upiornie realistycznymi wypiekami, rywalizując w bezlitosnym konkursie o część puli nagród i tytuł mistrza "Czy to ciasto? Halloween"! Pełne zwrotów akcji, straszydeł i słodkości - te przerażająco realistyczne ciasta sprawiają, że zadajesz sobie jedno pytanie... Czy to naprawdę ciasto?

