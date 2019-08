D23: Zwiastun "The Mandalorian", nowe seriale Marvela

3 2 1



W trakcie spotkania z fanami znanego jako D23 Disney ujawnił mnóstwo niespodzianek dotyczących nowego serwisu streamingowego Disney+.1. Korporacja ogłosiła, że trwają prace nad rozgrywającym się w świecieserialem o przygodach Obi Wana Kenobiego. Jego akcja ma się rozgrywać osiem lat po wydarzeniach zGłówną rolę zagra Ewan McGregor , który wcielał się w legendarnego rycerza Jedi w odcinkach 1-3 kosmicznej sagi George'a Lucasa 2. Zaprezentowano pierwszy zwiastun innego gwiezdnowojennego serialu -Show zadebiutuje na Disney+ 12 listopada. Tytułowym bohaterem jest łowca nagród ( Pedro Pascal ), a akcja rozgrywa się po finalew miejscu znanym jako Najdalsze Obrzeże. Jego mieszkańców niespecjalnie obchodzi, że Imperium upadło, a na gruzach powstała Nowa Republika. Organizacja Najwyższy Porządek jeszcze się nie narodziła.3. Inny zwiastun, który można było zobaczyć w trakcie D23, to zapowiedź nowej wersji klasycznej Disneyowskiej animacji. Film pojawi się w serwisie streamingowym 12 listopada.4. Szef należącego do Disneya studia Marvel, Kevin Feige , ujawnił, że trwają prace nad serialami o przygodach She-Hulk, Moon Knight i Ms. Marvel.W komiksach She-Hulk to alter ego Jennifer Walters, kuzynki Bruce'a Bannera. Po tym, jak dziewczyna zostaje zastrzelona, naukowiec ożywia ją przy pomocy transfuzji swojej zmutowanej krwi. W efekcie Jennifer staje się żeńską wersją Hulka.Pod pseudonimem Moon Knight ukrywa się Marc Spector - bokser wagi ciężkiej oraz żołnierz marine. Śmiertelnie ranny w trakcie misji w Egipcie bohater zostaje przeniesiony do świątyni boga Khonshu. Aby przeżyć, Marc zgadza się być jego ziemskim wcieleniem.Ms Marvel naprawdę nazywa się Kamala Khan. To mieszkająca w New Jersey nastoletnia Pakistanka, która posiadła moc zmieniania kształtu swojego ciała. Po tym, jak jej idolka Carol Danvers stała się Kapitan Marvel, Kamala "odziedziczyła" jej poprzednią tożsamość, czyli Ms Marvel. Stanowisko showrunnerki serialu o jej przygodach ma otrzymać Bisha K. Ali ).5. Do obsady marvelowskiego serialudołączyli Emily Van Camp Wyatt Russell . Ona ponownie zagra Sharon Carter, on wcieli się w bohatera znanego jako U.S. Agent. W komiksach był to początkowo czarny charakter, ale z czasem stał się następcą Kapitana Ameryki. Serial pojawi się na Disney+ w sierpniu 2020 roku.6. Hilary Duff powróci w nowej odsłonie popularnego serialu komediowegoBohaterką nadawanego przez Disney Chanel na początku XXI wieku show była zwariowana nastolatka, która miała swoje animowane alter ego. W kontynuacji Lizzie ma 30 lat i żyje w Nowym Jorku.