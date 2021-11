FOTO: Klimatyczne plakaty (i tagline) nowego "Batmana"

"Batman" - o czym będzie?

Zdjęcia do widowiska oficjalnie ruszyły na początku 2020 roku. W połowie marca zostały jednak wstrzymane w związku z paniką wywołaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2. Ekipa powróciła na plan we wrześniu i pracowała w ostrym reżimie sanitarnym. Mimo to COVID-19 kilkakrotnie komplikował sytuację. Prace ponownie wstrzymano na parę tygodni, kiedy odtwórca roli

zaraził się koronawirusem. W końcu jednak, w marcu 2021, udało się dokończyć zdjęcia.







"Batman" - obsada, twórcy i data premiery

W sieci pojawiły się nowe plakaty promujące komiksową superprodukcję " Batman " - Człowieka-Nietoperza możemy podziwiać w wersji filmowej oraz nieco bardziej klasycznej, komiksowej. Na zdjęciu powyżej towarzyszy mu również Kobieta-Kot . Jak myślicie, będzie hit na miarę " Mrocznego Rycerza "?W nowym filmie Batman będzie musiał rozwiązać zagadkę kryminalną: Gotham City wstrząsa fala morderstw, a zabójca pozostaje nieuchwytny.- czasem będzie zaskakująco, a czasem ekscytująco - zapowiadał swego czasu współscenarzysta "Batmana", Mattson Tomlin.W tytułowej roli zobaczymy Roberta Pattinsona Zoe Kravitz wcieli się w rolę Kobiety Kot . Praktycznie nierozpoznawalny Colin Farrell zostanie filmowym Pingwinem , zaś John Turturro - bossem mafii Carmine Falcone Paul Dano zagra jednego z głównych wrogów Batmana, czyli Człowieka-Zagadkę Andy Serkis to Alfred Pennyworth , z kolei Jeffrey Wright wcieli się w postać komisarza Jamesa Gordona Za kamerą produkcji stoi Matt Reeves , autor " Projektu: Monster ", " Pozwól mi wejść " oraz " Ewolucji Planety Małp ".Premierę filmu zaplanowano na 4 marca 2022 roku.