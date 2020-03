FOTO: Tom Cruise z powrotem na planie "Mission: Impossible 7"!

W czasach, gdy wszystkie plany zdjęciowe są zamykane z powodu koronawirusa, Tom Cruise kolejny raz potwierdza, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Aktor został właśnie przyłapany przez paparazzi podczas testów do widowiskowej sceny otwarcia doPrzypomnijmy: pod koniec lutego, gdy ekipaznajdowała się w Wenecji, wytwórnia Paramount zarządziła przerwę w powstawaniu filmu z powodu kolejnych przypadków zachorowań na COVID-19. Po kilku tygodniach twórcy postanowili wrócić do pracy i dlatego przenieśli się z Włoch do Wielkiej Brytanii.W obsadzie filmu są również: Rebecca Ferguson Henry Czerny . Nowe twarze w obsadzie to Shea Whigham Siódma częśćtrafi na ekrany 22 lipca 2021 roku.zadebiutuje w kinach rok później. Oba filmy wyreżyseruje Christopher McQuarrie