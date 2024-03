Dzieło ukończone. Coppola pokazał "Megalopolis". Będzie hit?

Francis Ford Coppola pokazał "Megalopolis". Co nowego wiemy o filmie?

"Megalopolis" – o czym opowie film Coppoli?

Film pokazano w hollywoodzkim kinie Universal CityWalk.mogło obejrzeć go w formacie IMAX. Choć pokaz był przygotowany przede wszystkim dla dystrybutorów, którzy mogliby zdecydować się na zakup praw do filmu, przed ekranem zasiadły hollywoodzkie gwiazdy. " Megalopolis " obejrzeli m.in. Anjelica Huston Cailee Spaeny . Efekty swojej pracy mogli obejrzeć też członkowie obsady: Shia LaBeouf Mike Fleming Jr, który opisał wydarzenie dla portalu Deadline, wskazuje, że bez napisów końcowych. Choć nie mógł podzielić się informacjami dotyczącymi jakości produkcji, reporter wskazał wyjątkowo złożoną narrację skupioną wokół wielkich idei podejmowanych na ekranie.W krótkiej wiadomości przedstawił swoje inspiracje stojące za filmem. Jak można było przeczytać na rozdanych kartkach:Film zapowiadany jest jako epicka opowieść o ambicjach politycznych, geniuszu i konflikcie interesów. Jej akcja ma się toczyć w utopijnej wersji Nowego Jorku (zwanego Nowym Rzymem), który zostaje zniszczony w wyniku niewyobrażalnej katastrofy. Estetyka dzieła ma ponoć nawiązywać do tradycji rzymskiego eposu.W obsadzie " Megalopolis " są m.in. Adam Driver Zobaczcie ranking najlepszych scen z serii " Ojciec chrzestny " w reżyserii Francisa Forda Coppoli