Gwiazda "Obsesji Eve" w nowym filmie Ridleya Scotta?

Tegoroczna laureatka Emmy Jodie Comer ) negocjuje rolę u boku Bena Afflecka Matta Damona w widowisku kostiumowymFilm ma być oparty na książce Erica Jagera "The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal and Trial by Combat in Medieval France". To opowieść o rycerzu Jeanie de Carrougesie, który powraca z wojny w Szkocji, by odkryć, że jego żona, Marguerite, oskarża jego przyjaciela, Jacquesa LeGrisa, o gwałt. Jean udaje się na audiencję do króla Karola VI. Jego doradcy zarządzają rozstrzygnięcie sporu poprzez pojedynek na śmierć i życie. Stawka jest wysoka - w przypadku przegranej Jeana, uniewinniony Jacques będzie mógł uśmiercić również kobietę.Za kamerą stanie Ridley Scott . Affleck i Damon napisali scenariusz wspólnie z Nicole Holofcener , nominowaną do Oscara zaJeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zdjęcia powinny rozpocząć się na początku przyszłego roku.