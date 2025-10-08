Newsy Seriale HBO Max ogłasza obsadę "Piekła kobiet". Agata Turkot i Mateusz Damięcki gwiazdami serialu
HBO Max ogłasza obsadę "Piekła kobiet". Agata Turkot i Mateusz Damięcki gwiazdami serialu

Serial "Piekło kobiet" przeniesie widzów do lat 30. ubiegłego wieku i odsłoni mroczne sekrety życia wyższych sfer. To historia o odwadze, miłości i walce z systemem, który chce uciszyć kobiecy głos. W głównych rolach zobaczymy: Agatę Turkot, Mateusza Damięckiego oraz Huberta Miłkowskiego. Zobaczcie ich na zdjęciach poniżej:

Agata Turkot
Mateusz Damięcki
Hubert Miłkowski

Lata 30. XX wieku. Warszawa – pulsujące serce kraju, miasto kontrastów i nierówności. To świat, w którym kobiety muszą walczyć o własny głos, prawo do wyboru i godność. 

W samym środku tego burzliwego czasu znajduje się Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego "Fortuna Amand". Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list.

Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami.

W pewnym momencie na jej drodze staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski) – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia i hipokryzja splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie.

W pozostałych rolach plejada polskich gwiazd. Zobaczymy Borysa Szyca, Katarzynę Herman, Marię Kowalską, Bogumiłę Bajor, Jacka Komana, Piotra Polaka, Jacka Poniedziałka, Piotra Trojana, Jacka Belera, Tomasza Sapryka, Ireneusza Czopa, Karolinę Kowalską, Andrzeja Kłaka, Macieja Kosiackiego, Michała Wójtowicza i Paulinę Krzyżańską

Serial trafi na platformę HBO Max w przyszłym roku.

