HBO Max ogłasza obsadę "Piekła kobiet". Agata Turkot i Mateusz Damięcki gwiazdami serialu

Serial "Piekło kobiet" przeniesie widzów do lat 30. ubiegłego wieku i odsłoni mroczne sekrety życia wyższych sfer. To historia o odwadze, miłości i walce z systemem, który chce uciszyć kobiecy głos. W głównych rolach zobaczymy: Agatę Turkot, Mateusza Damięckiego oraz Huberta Miłkowskiego. Zobaczcie ich na zdjęciach poniżej:
Agata Turkot
Mateusz Damięcki
Hubert Miłkowski
Lata 30. XX wieku. Warszawa – pulsujące serce kraju, miasto kontrastów i nierówności. To świat, w którym kobiety muszą walczyć o własny głos, prawo do wyboru i godność.
W samym środku tego burzliwego czasu znajduje się Helena Wróblewska (Agata Turkot
), redaktorka pisma matrymonialnego "Fortuna Amand". Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list.
Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki
), może być powiązana z tymi wydarzeniami.
W pewnym momencie na jej drodze staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski
) – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia i hipokryzja splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie.
W pozostałych rolach plejada polskich gwiazd. Zobaczymy Borysa Szyca
, Katarzynę Herman
, Marię Kowalską
, Bogumiłę Bajor
, Jacka Komana
, Piotra Polaka
, Jacka Poniedziałka
, Piotra Trojana
, Jacka Belera
, Tomasza Sapryka
, Ireneusza Czopa
, Karolinę Kowalską
, Andrzeja Kłaka
, Macieja Kosiackiego
, Michała Wójtowicza
i Paulinę Krzyżańską
. Serial trafi na platformę HBO Max w przyszłym roku.