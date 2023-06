Clark i Lois prawie wybrani! Kto zagra w "Superman: Legacy"?

Poznajcie kandydatów roli Clarka Kenta. Kto będzie nowym Supermanem w DC?



weteran kina komiksowego, Bestia z cyklu " X-Men ", ostatnio widziany w komediowym horrorze " Renfield " i serialu " Wielka

Poznajcie kandydatki do roli Lois Lane. Kto zagra ukochaną Supermana?



tegoroczna zdobywczyni BAFTA dla wschodzącej gwiazdy, znana z serialu " Sex Education ", doceniana za rolę w filmie " Emily

dwukrotna zdobywczyni Złotych Globów, laureatka Emmy za główną rolę w serialu " Wspaniała pani Maisel

gwiazda pierwszego sezonu serialu " Bridgertonowie

Zwiastun filmu "Flash"

Przed Jamesem Gunnem Peterem Safranem pojawią się według źródeł Deadline m.in. ci trzej aktorzy.Deadline podaje trzy nazwiska kandydatek do roli Lois Lane . Są to:Casting do ról Lexa Luthora Jimmy'ego Olsena zostanie sfinalizowany dopiero po wybraniu Supermana Tymczasem już za chwilę do kin wejdzie widowisko " Flash ". Jego zwiastun znajdziecie poniżej: