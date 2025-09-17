Kino jest ważne. Legalna Kultura przedstawia spoty "W czerni kina"

Fundacja Legalna Kultura rozpoczyna kampanię "Spoty »W czerni kina« – edycja specjalna na 20-lecie uchwalenia Ustawy o kinematografii". Edycja specjalna, to kontynuacja projektu – w nowej odsłonie, która stanowi naturalne rozwinięcie dotychczasowych działań i wzmacnia przekaz o wartości instytucji kultury, wspólnym doświadczaniu filmu oraz społecznej roli kina.
W 2005 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o kinematografii, która określa zasady wspierania twórczości filmowej i innej działalności w dziedzinie kinematografii oraz ochrony zasobów sztuki filmowej. W celu wspierania rozwoju kinematografii Ustawa powołała do życia Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF). Od tego momentu rodzima kinematografia wkroczyła na plan filmowy z solidnym finansowaniem i perspektywą dynamicznego rozwoju.
Podstawowym zadaniem PISF jest udzielanie dofinansowań w ramach Programów Operacyjnych na produkcję filmową, edukację, upowszechnianie kultury filmowej, rozwój kin i promocję zagraniczną polskiej kinematografii. Działalność Instytutu finansowana jest przede wszystkim z wpłat nadawców telewizyjnych, platform cyfrowych, telewizji kablowych, a także właścicieli kin i dystrybutorów filmów.
My widzowie mamy w tym swój udział!
W czerni kina. Jesteśmy częścią większej opowieści
20 lat PISF to nie tylko jubileusz – to zrealizowany scenariusz napisany przez nas wszystkich: widzów i twórców. Dwie dekady, blisko 2000 sfinansowanych produkcji, miejsca pracy, miliony widzów, miliardy złotych do PKB i niedające się policzyć emocje przeżywane wspólnie, w czerni kina. To nie statystowanie kulturze, to pierwszoplanowa rola producenta marzeń, operatora sukcesów i scenarzysty tożsamości i dumy narodowej. Już nie epizod w cieniu Hollywood tylko pełnometrażowa, doceniona w Polsce i na świecie opowieść o nas – Oscar dla "Idy", nominacje dla "Zimnej wojny", "Bożego ciała", "IO" i "Sukienki", nagrody w Berlinie, w Wenecji i na innych światowych festiwalach – z nadzieją na równie imponujący ciąg dalszy.
Kino jest ważne
Legalna Kultura od lat pisze swój własny scenariusz, w którym główne role grają uczciwość, szacunek dla twórców i świadome uczestnictwo w kulturze. Od samego początku wierzymy w kino. To prawdziwy format mistrzowski i najwyższy standard doświadczenia filmowego. Technologia dźwięku i obrazu na usługach... magii kina. Projekcja emocji i marzeń – w jakości, której nie da się powtórzyć nigdzie indziej. Doświadczenie wspólnoty w intymnej atmosferze, w mroku kinowej sali, w objęciach wygodnych foteli. Uparcie powtarzamy, że kino jest ważne dla jakości filmu i jakości naszego życia, emocjonalnego i społecznego. Dołączył do nas chór artystów, którzy wspierają nasze działania nagrywając spoty i filmiki wideo, promujące tę ideę. Gdy świat narzuca szybki montaż, łatwy dostęp, samotność w sieci, my nie chodzimy na skróty. Chodzimy do kina!
W czerni kina. Akcja!
Oto nowa odsłona kampanii Fundacji Legalna Kultura – specjalna edycja spotów audiowizualnych "W czerni kina", przygotowanych z okazji 20-lecia uchwalenia ustawy o kinematografii. Kolejny sezon serialu, który piszemy od lat promując legalność w kulturze i zapraszając widzów do kin.
Działamy na pograniczu światów, w czerni kina, mając za sobą głos i autorytet osobowości kultury – artystów, praktyków, teoretyków i wybitnych promotorów branży kinematograficznej.
Do tego grona codziennie dołączają inni artyści, którzy nagrywają spoty dedykowane do filmów, które znalazły się w Konkursie Głównym i w Konkursie Perspektywy 50. Festiwalu Polski Filmów Fabularnych w Gdyni. Usłyszycie ich w kinach nadchodzącej jesieni i w zimie.
Oto nasza drużyna superbohaterów, która zaangażowała się w nową odsłonę kampanii. Usłyszycie ich w jedynym takim, niepowtarzalnym w żadnym innym miejscu, magicznym momencie. W skupieniu tuż przed seansem, w mroku sali, w momencie przejścia ze świata rzeczywistego do multiwersum filmowych opowieści.
Czekamy na Was na dużym ekranie, tuż przed seansami filmów polskich i zagranicznych w kinach.
Zamknijcie na chwilę oczy. Zobaczmy to razem. W czerni kina, w grupie różnych ludzi, których za chwilę połączy jedna opowieść, znajomy głos, który przypomina. Kino jest ważne!
Do usłyszenia w kinie :)
O PROJEKCIE
Celem projektu jest popularyzacja świadomego uczestnictwa w kulturze audiowizualnej poprzez podkreślenie zalet oglądania filmów w kinie – na dużym ekranie, w otoczeniu dźwięku i obrazu, w atmosferze wspólnego przeżywania. Projekt wzmacnia przekaz o konieczności wspierania legalnych źródeł kultury i instytucji kultury, które współtworzą przemysł filmowy w Polsce.
Spoty "W czerni kina" odpowiadają na potrzebę przypomnienia, że kino to nie tylko ekran i fotele, ale doświadczenie artystyczne i społeczny rytuał, który wzmacnia odbiór dzieła filmowego i buduje kulturę wspólnoty. Cykl spotów realizowany w ramach projektu jest nośnikiem wartości kulturowych – promuje legalność, wspiera twórców i podkreśla wyjątkowość oglądania filmu na dużym ekranie.
Partnerem projektu jest Studio ZET, w którym realizowane są Spoty "W czerni kina" i które od lat wspiera działalność Fundacji. DZIĘKUJEMY!
Projekt "Kampania Spoty »W czerni kina« – edycja specjalna na 20-lecie uchwalenia Ustawy o kinematografii" jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.