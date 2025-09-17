Newsy Filmy Kino jest ważne. Legalna Kultura przedstawia spoty "W czerni kina"
Kino jest ważne. Legalna Kultura przedstawia spoty "W czerni kina"

Kino jest ważne. Legalna Kultura przedstawia spoty &quot;W czerni kina&quot;
Fundacja Legalna Kultura rozpoczyna kampanię "Spoty »W czerni kina« – edycja specjalna na 20-lecie uchwalenia Ustawy o kinematografii". Edycja specjalna, to kontynuacja projektu – w nowej odsłonie, która stanowi naturalne rozwinięcie dotychczasowych działań i wzmacnia przekaz o wartości instytucji kultury, wspólnym doświadczaniu filmu oraz społecznej roli kina.
 
W 2005 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o kinematografii, która określa zasady wspierania twórczości filmowej i innej działalności w dziedzinie kinematografii oraz ochrony zasobów sztuki filmowej. W celu wspierania rozwoju kinematografii Ustawa powołała do życia Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF). Od tego momentu rodzima kinematografia wkroczyła na plan filmowy z solidnym finansowaniem i perspektywą dynamicznego rozwoju.
 
Podstawowym zadaniem PISF jest udzielanie dofinansowań w ramach Programów Operacyjnych na produkcję filmową, edukację, upowszechnianie kultury filmowej, rozwój kin i promocję zagraniczną polskiej kinematografii. Działalność Instytutu finansowana jest przede wszystkim z wpłat nadawców telewizyjnych, platform cyfrowych, telewizji kablowych, a także właścicieli kin i dystrybutorów filmów.

My widzowie mamy w tym swój udział!



W czerni kina. Jesteśmy częścią większej opowieści


 
20 lat PISF to nie tylko jubileusz – to zrealizowany scenariusz napisany przez nas wszystkich: widzów i twórców. Dwie dekady, blisko 2000 sfinansowanych produkcji, miejsca pracy, miliony widzów, miliardy złotych do PKB i niedające się policzyć emocje przeżywane wspólnie, w czerni kina. To nie statystowanie kulturze, to pierwszoplanowa rola producenta marzeń, operatora sukcesów i scenarzysty tożsamości i dumy narodowej. Już nie epizod w cieniu Hollywood tylko pełnometrażowa, doceniona w Polsce i na świecie opowieść o nas – Oscar dla "Idy", nominacje dla "Zimnej wojny", "Bożego ciała", "IO" i "Sukienki", nagrody w Berlinie, w Wenecji i na innych światowych festiwalach – z nadzieją na równie imponujący ciąg dalszy.


 

Kino jest ważne


 
Legalna Kultura od lat pisze swój własny scenariusz, w którym główne role grają uczciwość, szacunek dla twórców i świadome uczestnictwo w kulturze. Od samego początku wierzymy w kino. To prawdziwy format mistrzowski i najwyższy standard doświadczenia filmowego. Technologia dźwięku i obrazu na usługach... magii kina. Projekcja emocji i marzeń – w jakości, której nie da się powtórzyć nigdzie indziej. Doświadczenie wspólnoty w intymnej atmosferze, w mroku kinowej sali, w objęciach wygodnych foteli. Uparcie powtarzamy, że kino jest ważne dla jakości filmu i jakości naszego życia, emocjonalnego i społecznego. Dołączył do nas chór artystów, którzy wspierają nasze działania nagrywając spoty i filmiki wideo, promujące tę ideę. Gdy świat narzuca szybki montaż, łatwy dostęp, samotność w sieci, my nie chodzimy na skróty. Chodzimy do kina!


 

W czerni kina. Akcja!


 
Oto nowa odsłona kampanii Fundacji Legalna Kultura – specjalna edycja spotów audiowizualnych "W czerni kina", przygotowanych z okazji 20-lecia uchwalenia ustawy o kinematografii. Kolejny sezon serialu, który piszemy od lat promując legalność w kulturze i zapraszając widzów do kin.

Działamy na pograniczu światów, w czerni kina, mając za sobą głos i autorytet osobowości kultury – artystów, praktyków, teoretyków i wybitnych promotorów branży kinematograficznej.

Są z nami: Piotr AdamczykVanessa AleksanderBartosz BieleniaAndrzej ChyraMarcin DorocińskiPaulina GałązkaLena GóraAgnieszka HollandRalph KaminskiMaja KomorowskaMarcin KoszałkaAgata KuleszaEryk KulmBogusław LindaŁukasz MaciejewskiIlona OstrowskaJózef PawłowskiDanuta StenkaBorys SzycGrażyna TorbickaRobert WięckiewiczMałgorzata ZajączkowskaKrzysztof ZalewskiKrzysztof Zanussi



Do tego grona codziennie dołączają inni artyści, którzy nagrywają spoty dedykowane do filmów, które znalazły się w Konkursie Głównym i w Konkursie Perspektywy 50. Festiwalu Polski Filmów Fabularnych w Gdyni. Usłyszycie ich w kinach nadchodzącej jesieni i w zimie.

Są to: Helena GanjalyanWeronika HumajPiotr RoguckiMichał SikorskiMaciej SobieszczańskiSebastian StankiewiczBartłomiej Topa Tomasz Ziętek


 
Oto nasza drużyna superbohaterów, która zaangażowała się w nową odsłonę kampanii. Usłyszycie ich w jedynym takim, niepowtarzalnym w żadnym innym miejscu, magicznym momencie. W skupieniu tuż przed seansem, w mroku sali, w momencie przejścia ze świata rzeczywistego do multiwersum filmowych opowieści.

Czekamy na Was na dużym ekranie, tuż przed seansami filmów polskich i zagranicznych w kinach.
 
Zamknijcie na chwilę oczy. Zobaczmy to razem. W czerni kina, w grupie różnych ludzi, których za chwilę połączy jedna opowieść, znajomy głos, który przypomina. Kino jest ważne!
 
Do usłyszenia w kinie :)


 

O PROJEKCIE


 
Celem projektu jest popularyzacja świadomego uczestnictwa w kulturze audiowizualnej poprzez podkreślenie zalet oglądania filmów w kinie – na dużym ekranie, w otoczeniu dźwięku i obrazu, w atmosferze wspólnego przeżywania. Projekt wzmacnia przekaz o konieczności wspierania legalnych źródeł kultury i instytucji kultury, które współtworzą przemysł filmowy w Polsce.
 
Spoty "W czerni kina" odpowiadają na potrzebę przypomnienia, że kino to nie tylko ekran i fotele, ale doświadczenie artystyczne i społeczny rytuał, który wzmacnia odbiór dzieła filmowego i buduje kulturę wspólnoty. Cykl spotów realizowany w ramach projektu jest nośnikiem wartości kulturowych – promuje legalność, wspiera twórców i podkreśla wyjątkowość oglądania filmu na dużym ekranie.

Partnerem projektu jest Studio ZET, w którym realizowane są Spoty "W czerni kina" i które od lat wspiera działalność Fundacji. DZIĘKUJEMY!
 
Projekt "Kampania Spoty »W czerni kina« – edycja specjalna na 20-lecie uchwalenia Ustawy o kinematografii" jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
