MEGA Spoiler! Reżyser ujawnił, kto pojawia się w widowisku DC "Flash"

KTO? Andy Muschietti zdradza, kto zagrał epizod w filmie "Flash"

Zwiastun filmu "Flash"

W wywiadzie udzielonym "Esquire Middle East" reżyser opowiedział o widowiskuWyznał, z kim wspaniale mu się pracowało. Jak powiedział, to był tylko epizod, ale dla niego stanowiło to realizację jednego z reżyserskich marzeń. Ma też nadzieję, że wkrótce będzie miał okazję pracować z tą osobą jeszcze raz.O kogo chodzi?Zgadliście? To Nicolas Cage Niestety Muschietti nie ujawnił szczegółów występu Cage'a. Wiadomo jednak, że będzie Supermanem Nicolas Cage jest wielkim fanem tej postaci ze świata DC . Swojego syna nazwał nawet na jego cześć Kal-El.Co więcej, ćwierć wieku temu Cage miał zagrać Supermana w widowisku. Za jego reżyserię odpowiadał Tim Burton . Niestety projekt nie doczekał się realizacji.