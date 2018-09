Nagrody Emmy 2018: Triumf "Gry o tron" potwierdzony

W poniedziałek odbyła się trzecia i ostatnia ceremonia wręczenia tegorocznych Nagród Emmy . Tym razem rozdano statuetki w najważniejszych kategoriach.Bohaterem gali był serial Amazonu, który zdobył aż pięć nagród, w tym tę dla serialu komediowego. Łącznie podczas tegorocznej edycji Emmy program zgarnął osiem statuetek. To wystarczyło do zajęcia drugiego miejsca w klasyfikacji łącznej, które dzieli zŁącznie najwięcej nagród powędrowało do twórców. Co prawda w poniedziałek otrzymali oni tylko dwie statuetki, ale już wcześniej mieli ich na koncie siedem, więc łącznie dało to dziewięć wygranych. W poniedziałekzostała uznana najlepszym serialem. Zaś Peter Dinklage otrzymał statuetkę dla najlepszego aktora.Wśród seriali limitowanych i filmów telewizyjnych swoją dominację potwierdziło(choć w dwóch kategoriach aktorskich przegrało w). Zdobyło ono kolejne trzy statuetki, co w sumie oznacza siedem nagród Emmy.Największymi zaskoczeniami jest całkowite pominięcie w poniedziałek seriali. Na początku wieczoru miały po trzy statuetki zdobyte wcześniej i z taką liczbą galę zakończyły.HBO i Netflix do ostatniej kategorii ostro walczyły o to, kto zdobędzie więcej Emmy. Ostatecznie walka zakończyła się remisem - po 23 statuetki. W porównaniu z 2017 rokiem HBO zdobyło o sześć nagród mniej, a Netflix o trzy więcej.Listę poniedziałkowych nagrodzonych w najważniejszych kategoriach znajdziecie poniżej. Pełna lista jest dostępna TUTAJ odc. "Paterfamilias"odc. "Start", odc. pilotowy, odc. pilotowyodc. The Man Who Would Be Vogueodc. USS Callister