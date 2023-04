Najlepsze filmy o świętych. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

W historii kina można sięgać także do filmowych biografii świętych Kościoła Prawosławnego. Jednak postać Aleksandra Newskiego to nie tylko znacząca persona dla wiernych. To także bohater narodowy Rosjan, który w XIII wieku zasłynął ze zwycięskich walk przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu. Radziecka propaganda także chętnie korzystała z jego figury. W taki sposób jeszcze przed wybuchem II wojny światowej powstał " Aleksander Newski ". Reżyserem został Siergiej Eisenstein , ojciec tak zwanej radzieckiej szkoły montażu, która rewolucjonizowała sposób patrzenia na kino lat 30. Choć to film niemal zupełnie pozbawiony elementu duchowości, nie sposób odmówić mu awangardowej przebojowości i rozmachu zwieńczonego ikoniczną sceną bitwy na jeziorze Pejpus. Seansowi towarzyszyła specjalnie skomponowana i odtwarzana synchronicznie z filmem muzyka Siergieja Prokofjewa