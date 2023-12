Najlepsze filmy o stanie wojennym. Top 8 produkcji, które warto obejrzeć

Drugi pełnometrażowy film Wojciecha Smarzowskiego to, oprócz tradycyjnej mieszanki gorzkiego humoru i makabrycznej powagi, jedna z historii dopełniających obraz stanu wojennego w polskim kinie. Grupa milicjantów właśnie wtedy wraca do małej bieszczadzkiej wsi i na nowo odkrywa historię pewnego tragicznego wydarzenia sprzed trzech lat. W wizji lokalnej udział bierze podejrzany Środoń ( Arkadiusz Jakubik ), który pewnej feralnej nocy trafiły do domu Bożeny ( Kinga Preis ) i Zdzisława ( Marian Dziędziel ) Dziabasów. Wznowione śledztwo przechodzi od odkrywania prawdy w oparciu o zeznania i fakty o wydarzeniach sprzed lat do rachunku błędów i matactw pozostałych aktorów tragedii - samych służb. Reżyser płynnie przechodzi z perspektywy w skali mikro do szerokiego pejzażu tamtych czasów i ludzi, a może i sądów, które sprawdziłyby się współcześnie. Jak to bywa u Smarzowskiego - diagnoza jest krótka i zwarta jak instrukcja użycia siekiery.