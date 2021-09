Najlepsze filmy o I wojnie światowej. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

All Quiet on the Western Front

Adaptacja książki Ericha Marii Remarque'a to absolutna klasyka kina wojennego – bez podziału na konkretne konflikty. Grupa niemieckich chłopców, nakłoniona przez nauczyciela do zaciągnięcia się do armii, trafia na pole bitwy. Rzeczywistość na wojnie okazuje się diametralnie różna od wyobrażeń o heroicznych czynach. Znój życia na froncie to ciągła walka o przetrwanie, do której nie przygotuje żadne szkolenie, a tym bardziej płomienne mowy zachęcające do wstąpienia w szeregi wojska. Takie przesłanie można pokazać na przykładzie dowolnej wojny, co przez lata uczyniono wielokrotnie. " Na zachodzie bez zmian " jest jednak w tym zakresie równie pionierskie, co dosadne.