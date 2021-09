Najlepsze gry na Xbox One. Top 10 gier, w które warto zagrać

Najlepsze gry na Xbox One

10 GRA Sea of Thieves 2018 2018 6,6 10 269 ocen społeczności 137 chce zagrać gatunek MMORPG kraj Wielka Brytania deweloper Rare współfinansowanie PC

Xbox One wydawca Microsoft Game Studios Chociaż gry o piratach to w dzisiejszych czasach towar deficytowy, to nie przeszkodziło to legendarnemu studiu Rare w stworzeniu własnej przygody na oceanie. " Sea of Thieves " to sieciowa gra, w której możemy wraz z trójką znajomych przemierzać wody, plądrować inne statki i walczyć z kościotrupami. Niedawno zadebiutowało rozszerzenie, które do świata gry dodaje postacie z "Piratów z Karaibów". Gra została zoptymalizowana pod konsole Xbox Series X|S, dzięki czemu możemy zagrać w trybach 4K60 lub 1080p120.

9 GRA ReCore 2016 2016 6,3 10 87 ocen społeczności 86 chce zagrać gatunek Przygodowa

Akcja kraj Japonia deweloper Armature Studio

Asobo Studio

Comcept współfinansowanie PC

Xbox One wydawca Microsoft Game Studios Kiedy za wspólny projekt biorą się legendarny Keiji Inafune i twórcy gry " Metroid Prime " to musi wyjść z tego coś dobrego. W " ReCore " wcielamy się w Joule Adams, jedną z ostatnich przedstawicielek ludzkości na planecie Daleko Eden. Świat zamieszkały jest przez wrogie roboty, które mają tylko jeden cel - zabić Joule. Aby się z nimi rozprawić musimy zdobyć wsparcie specjalnych rdzeniobotów, które staną u naszego boku podczas walki. Choć gra dostała mieszane recenzje, to do dziś ma duże grono oddanych fanów.

8 GRA Ryse: Son of Rome 2013 2013 6,6 10 1 095 ocen społeczności 245 chce zagrać gatunek Przygodowa

Akcja kraj Niemcy deweloper Crytek Studios współfinansowanie PC

Xbox One wydawca Deep Silver

Microsoft Studios Jedna z pierwszych gier jakie zadebiutowały na konsoli Xbox One to produkcja " Ryse: Son of Rome ", autorstwa uznanego studia Crytek, twórców chociażby serii " Crysis ". To niesamowicie brutalna gra akcji, w której wcielamy się w rzymianina Mariusa Titusa, który to poprzysięga zemstę na barbarzyńcach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziny. Marius razem z armią rzymian rusza do Brytanii, aby znaleźć ludzi odpowiedzialnych za tę zbrodnię. Choć gra ma na karku już 8 lat, to wciąż prezentuje się naprawdę nieźle i warto ją odpalić - szczególnie, że jest dostępna w Xbox Game Pass.

6 GRA Dead Rising 4 2016 2016 6,3 10 133 oceny społeczności 72 chce zagrać gatunek TPP

Akcja kraj Kanada deweloper Capcom Vancouver współfinansowanie PC

PS4

Xbox One wydawca Microsoft Studios Frank West powraca w zupełnie nowej odsłonie jednej z najpopularniejszych serii o tematyce zombie. Ogromny wybór broni i pojazdów — od całkiem praktycznych po zupełnie odjechane — które gracz może samodzielnie skonstruować, by walczyć z hordami wrogów. Dodano tym razem również nowe klasy zombie, egzoszkielety oraz tryb współpracy dla czterech graczy online. Gra nie otrzymała ulepszenia dla nowej generacji, ale powstała za to wersja na konsolę Xbox One X, dzięki czemu mają Xbox Series X będziecie mogli zagrać w 4K z HDR i lepszymi efektami graficznymi.

5 GRA Sunset Overdrive 2014 2014 7,6 10 320 ocen społeczności 124 chce zagrać gatunek Akcja kraj USA deweloper Insomniac Games współfinansowanie PC

Xbox One wydawca Microsoft Game Studios Studio Insomniac Games kojarzy się wszystkim z grami na konsole PlayStation, jednak zanim firma została wchłonięta przez Sony, to zdarzyło jej się parę skoków w bok. Jednym z takich skoków było rewelacyjne " Sunset Overdrive " - niesamowicie dynamiczna gra akcji, w której walczyliśmy ze stworami zmutowanymi przez tajemniczy energetyk, a nasz bohater był jednocześnie niesamowicie irytującym i dającym się lubić ziomkiem szusującym po płotach i liniach energetycznych. Nie ma już raczej co liczyć na kontynuację, a szkoda, bo mało dziś jest gier, od których bije taki luz i czysta radość z grania.

4 GRA Quantum Break 2016 2016 7,1 10 794 oceny społeczności 638 chce zagrać gatunek TPP

Akcja kraj Finlandia obsada Jessica Yoshimura

Jeannie Bolet deweloper Remedy Entertainment współfinansowanie PC

Xbox One wydawca Microsoft Game Studios Romans fińskiego studia Remedy z Xboksem zaczął się przy okazji gry " Alan Wake " na Xbox360 i trwał dalej, czego efektem było " Quantum Break ". To niespotykane do tej pory połączenie gry wideo i serialu - w przerwach pomiędzy misjami oglądaliśmy odcinki serialu nakręconego z aktorami, których wizerunki pojawiły się w grze, dzięki czemu poznawaliśmy głębiej i z innych perspektyw historię. Sama rozgrywka była wartką akcją, pełną strzelania i supermocy. Nie wszystkim spodobała się pokręcona fabuła opowiadająca o podróżach w czasie, jednak i tak warto dać jej szansę. Dzięki ulepszonej do 4K wersji na Xbox One X uruchomicie ją w lepszej jakości również na Xbox Series X.

3 GRA Halo 5: Guardians 2015 2015 7,4 10 316 ocen społeczności 145 chce zagrać gatunek FPS kraj USA deweloper 343 Industries współfinansowanie Xbox One wydawca Microsoft Game Studios Seria "Halo" jest z konsolami Microsoftu od samego startu - pierwsza gra z serii była tytułem startowym Xboksa w 2001 roku. Przez lata seria zdążyła zmienić dewelopera, kilkukrotnie przerzucić nas po różnych planetach, ale jedno się nie zmieniło - zawsze po środku tego wszystkie jest Master Chief. " Halo 5: Guardians " to najlepiej na tę chwilę wyglądające "Halo", przynajmniej do czasu premiery nowej odsłony w grudniu 2021. Jeśli nie mieliście wcześniej kontaktu z tą serią to polecamy zacząć od "Halo: The Master Chief Collection", które łączy w sobie kampanie wszystkich poprzednich gier z serii.

2 GRA Gears 5 2019 2019 7,6 10 622 oceny społeczności 145 chce zagrać gatunek TPS kraj Kanada deweloper The Coalition współfinansowanie PC

Xbox One

Xbox Series X wydawca Microsoft Studios Ostatnia odsłona serii " Gears 5 " to do dziś jedna z najlepiej wyglądających strzelanek zeszłej generacji. Kontynuacja świetnej historii, rewelacyjny model rozgrywki, dużo strzelania i możliwość zabawy dla trzech graczy w kooperacji online. Komponent sieciowy "Gears 5" wciąż jest rozwijany nową zawartością, a przy okazji premiery nowych konsol Xbox gra doczekała się też dodatku "Hivebusters". Gra dostała również ulepszenie do nowej generacji, dzięki czemu nie musimy już wybierać czy wolimy klatki czy rozdzielczość i uruchamiamy ją po prostu w 4K60 na Xbox Series X.

1 GRA Forza Horizon 4 2018 2018 8,5 10 1 388 ocen społeczności 216 chce zagrać gatunek Wyścigi kraj Wielka Brytania deweloper Playground Games współfinansowanie PC

Xbox One

Xbox Series X wydawca Microsoft Studios Choć na horyzoncie już piąta odsłona, to nie sposób przejść obojętnie obok " Forza Horizon 4 ". Ogromna mapa Wielkiej Brytanii, jazda przez różne pory roku, setki dostępnych samochodów i fenomenalny system Drivatar, dzięki któremu wydaje nam się, że ścigamy się ze znajomymi ze swojej listy. "Forza Horizon 4" była też jednym z tych tytułów, które zostały ulepszone przy okazji premiery Xbox Series X|S, więc wygląda dziś jeszcze lepiej. Jeśli szukacie wciągających i świetnie wyglądających wyścigów na długie godziny to nie mogliście lepiej trafić.

Choć Microsoft przegrał pojedynek z Sony w zeszłej generacji konsol, popełniając po drodze dziesiątki błędów, to od kiedy władze w obozie Xboksa przejął Phil Spencer było już tylko lepiej. Xbox One nie doczekał się tylu tytułów na wyłączność co PlayStation 4, jednak w jego katalogu znajdziecie bez wątpienia kilka perełek. Warto też pamiętać, że wszystkie gry z tego rankingu bez problemu uruchomicie na konsolach Xbox Series X oraz Xbox Series S. Większość z nich ma też swoje wersje na komputery PC.Mówiąc o konsolach Xbox, czy to Xbox One czy też Xbox Series X lub Series S, nie można zapominać o ich najważniejszym komponencie jakim jest usługa Xbox Game Pass. To abonament w ramach którego dostajemy dostęp do ponad 100 gier, które możemy w każdej chwili pobierać i grać tak długo, jak tylko są w ofercie usługi. Wszystkie gry wydawane przez Xbox Game Studios trafiają do tej usługi już w dniu swojej premiery (zarówno w wersjach na konsole Xbox, jak i na komputery PC). Także wszystkie tytuły, które widzicie poniżej możecie pobrać bez dodatkowych opłat w ramach tego abonamentu.