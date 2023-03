Netflix: Top 10 tygodnia – "Luther: Zmrok" i "Chwała" bez konkurencji

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 13-19.01.2023

10 Mamy tu ducha We Have a Ghost 2023 7 min. Familijny Komedia Przygodowy Anthony Mackie Jahi Di'Allo Winston Rodzina Kevina odkrywa, że w jej nowy dom jest nawiedzony przez ducha o imieniu Ernest i z dnia na dzień zostają gwiazdami mediów społecznościowych. Jednak gdy Kevin i Ernest zaczynają grzebać w przeszłości ducha, wzbudzają zainteresowanie CIA.

9 Król cieni Le roi des ombres 2023 29 min. Dramat Thriller Kaaris Alassane Diong 25-letni Adama stracił wzrok w dzieciństwie. Po nagłej śmierci ojca na światło dzienne wychodzą utajone rodzinne konflikty z jego charyzmatycznym przyrodnim bratem, Ibrahimem, który żelazną pięścią rządzi osiedlem. W miarę jak Ibrahim osuwa się coraz głębiej w bagno chaosu i przemocy, równowaga emocjonalna Adamy zaczyna wisieć na włosku. Aby ocalić matkę i najlepszego przyjaciela, Adama będzie musiał wystąpić przeciw przyrodniemu bratu i stawić czoła własnemu przeznaczeniu.

8 Zamęt Noise 2023 30 min. Dramat Thriller Ward Kerremans Sallie Harmsen Głównym bohaterem filmu jest Matt, influencer i świeżo upieczony tata nowo narodzonego Juliusa, który odkrywa mroczny sekret z przeszłości swojego cierpiącego na demencję ojca. Kiedy zaczyna drążyć, otwiera puszkę Pandory pełną sekretów i kolejnych rodzinnych dramatów, o których nie miał pojęcia. Jego żona, Liv, jest tym głęboko poruszona i zrobi wszystko, co w jej mocy, by go nie stracić, ale czy nie jest już za późno…?

5 Najwyższy czas Era ora 2022 49 min. Dramat Komedia Edoardo Leo Barbara Ronchi Bohaterem tego komediodramatu jest wiecznie zabiegany pracoholik, który postanawia zwolnić, gdy dostrzega, że co kilka godzin dosłownie traci rok z życia.

4 Seks, sieć i kasa: Historia Pornhuba Money Shot: The Pornhub Story 2023 34 min. Dokumentalny Pornhub, najpopularniejszy serwis internetowy dla dorosłych, całkowicie odmienił sposób produkcji i dystrybucji pornografii, dzięki czemu twórcy tego typu treści zyskali ogromne rzesze odbiorców. Firma zarobiła miliardy dolarów, ale jednocześnie została uwikłana w sprawy dotyczące publikacji materiałów bez zgody filmowanych osób i handlu ludźmi. Organizacje zwalczające handel ludźmi zabiegają o sprawiedliwość dla ofiar. Czy internetowy gigant jest w stanie chronić tych, na których zarabia? A może to nowa forma cenzury, wymierzona w dorosłych, którzy z własnej woli nagrywają materiały pornograficzne?

3 Magiczna słonica The Magician's Elephant 2023 43 min. Animacja Fantasy Przygodowy Noah Jupe Benedict Wong Peter ( Noah Jupe ) szuka swojej dawno zaginionej siostry Adel ( Pixie Davies ). Kiedy na placu targowym w jego miasteczku pojawia się namiot wróżki, chłopiec zadaje tylko jedno pytanie: czy jego siostra żyje? Tajemnicza odpowiedź wróżki – Słoń! Słoń cię tam zaprowadzi! – uruchamia łańcuch niezwykłych wydarzeń. Peter wyrusza na poszukiwanie słonia i pewnego magika (Benedict Wong). W czasie niesamowitej podróży musi wykonać trzy pozornie niemożliwe zadania, które na zawsze zmienią jego miasto.

2 Gdzieś daleko Faraway 2023 49 min. Komedia rom. Naomi Krauss Goran Bogdan Zeynep Altin jest u kresu sił – nie dość, że jest przepracowana i niedoceniana przez męża, córkę i starzejącego się ojca, to do tego dom pogrzebowy przebrał jej matkę w męski garnitur zamiast jej ulubionej sukienki. Dla Zeynep to kropla, która przepełniła czarę goryczy – postanawia uciec z Monachium na chorwacką wyspę, gdzie znajduje się chata kupiona w sekrecie przez jej matkę wiele lat wcześniej. Tam ma nadzieję znaleźć odrobinę spokoju i odnaleźć się na nowo. Gdyby tylko na tej samej działce nie mieszkał nadal poprzedni właściciel domku, mrukliwy wyspiarz imieniem Josip…

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 9-16.01.2023

10 Na szczyt: Serial Hasta el cielo: La serie 2022 - 44 min. Thriller Asia Ortega Álvaro Rico (Sezon 1) Po śmierci męża Sole dochodzi do wniosku, że najlepiej zadba o syna, jeżeli stanie na czele gangu – nawet jeśli jej ojciec zostanie przez to jej wrogiem.

8 Sex/Life 2021 - 48 min. Dramat Komedia Sarah Shahi Mike Vogel (Sezon 2) " Sex/Life " to historia trójkąta miłosnego między pewną kobietą, jej mężem i jej przeszłością oraz prowokacyjne spojrzenie na kobiecą tożsamość i pożądanie.

7 Outlast: Razem po wygraną Outlast 2023 43 min. Reality-show (Sezon 1) Szesnastka survivalowców walczy o nagrodę pieniężną, próbując przetrwać w alaskańskiej dziczy. Aby wygrać, te samotne wilki muszą się jednak stać częścią watahy.

6 Cień i kość Shadow and Bone 2021 - 52 min. Fantasy Freddy Carter Jessie Mei Li (Sezon 1) Serial " Cień i kość ", na podstawie bestsellerowej serii powieści Leigh Bardugo o Uniwersum Griszów, jest osadzony w rozdartym wojną świecie, a jego główną bohaterką jest osierocona w dzieciństwie Alina Starkov, szeregowa żołnierka, która odkrywa w sobie nadzwyczajną moc mogącą być kluczem do wyzwolenia jej kraju. Ogromne zagrożenie ze strony Fałdy Cienia wisi nad krajem, a Alina zostaje odcięta od wszystkiego, co znała do tej pory, aby odbyć szkolenie wojskowe jako żołnierka elitarnej armii władających magią Griszów. Opanowanie nowych zdolności przychodzi jej z trudem i stopniowo zdaje sobie sprawę, że sojusznicy i wrogowie są dwiema stronami tej samej monety i nic nie jest tym, na co wygląda w tym niezwykłym świecie. Toczy się konflikt między niebezpiecznymi przeciwnikami, wśród których znajduje się także szajka charyzmatycznych przestępców. Przetrwanie będzie wymagało czegoś więcej niż tylko magii.

5 Outer Banks 2020 - 50 min. Dramat Charles Esten Madelyn Cline (Sezon 3) Po utracie złota i ucieczce z Outer Banks w trzecim sezonie serialu Płotki zostają wyrzucone na brzeg bezludnej wyspy, która przez krótką chwilę wydaje się idyllicznym domem. Nowi mieszkańcy "Płotkolandii" spędzają dni, łowiąc ryby, pływając i rozkoszując się beztroskim życiem. Sytuacja Johna B, Sary, Kiary, Pope'a, JJ i Cleo zmienia się diametralnie, gdy zostają ponownie uwikłani w poszukiwanie skarbu, niemal dosłownie uciekając przed śmiercią. Są spłukani, daleko od domu i nie mogą nikomu ufać. Ward i Rafe pragną zemsty, a bezwzględny karaibski don nie cofnie się przed niczym, aby odszukać łup. Czy skarb był kiedykolwiek w ich zasięgu? A może od początku była to pułapka mająca na celu zatrzymać ich raz na zawsze? Tak czy inaczej, Płotki muszą wspólnie stawić czoła przeciwnościom.

4 MH370: Samolot, który zniknął MH370: The Plane That Disappeared 2023 30 min. Dokumentalny Jeff Wise Intan Othman (Miniserial) Lot 370 linii Malaysian Airlines miał być rutynowym całonocnym przelotem z Kuala Lumpur do Pekinu z 239 pasażerami i członkami załogi na pokładzie. Jednak wkrótce po starcie w spokojną noc 2014 roku MH370 na zawsze zniknął z ekranów radarów. Szokujące rozpłynięcie się w powietrzu samolotu pasażerskiego trafiło na pierwsze strony gazet, wywołało zamieszki i stało się koszmarem dla krewnych pasażerów. Cały świat zaczął szukać odpowiedzi, które nigdy nie nadeszły. Ten nakręcony przez RAW w siedmiu krajach wstrząsający serial dokumentalny wykorzystuje mocne zdjęcia archiwalne do rekonstrukcji feralnej nocy, dając widzom szansę poznania trzech najbardziej kontrowersyjnych teorii dotyczących zniknięcia samolotu. Zawiera również wywiady z członkami rodzin pasażerów, naukowcami, dziennikarzami i zwykłymi ludźmi z całego świata, którzy po dziewięciu latach nie chcą porzucić nadziei na wyjaśnienie tej zagadki. To historia pełna spisków i niewyjaśnionych okoliczności, podejrzanych postaci i oficjalnej ciszy w eterze, ale przede wszystkim okazja do podtrzymania pamięci o tych, którzy zaginęli w jednej z największych nierozwiązanych zagadek naszych czasów i do dalszego poszukiwania odpowiedzi.

3 Cień i kość Shadow and Bone 2021 - 52 min. Fantasy Freddy Carter Jessie Mei Li (Sezon 2) Alina Starkov musi uciekać. Dla jednych jest światłem nadziei, a dla innych – podejrzaną zdrajczynią. Ona ma jednak jasny cel –zniszczyć Fałdę Cienia i ocalić Ravkę przed zniszczeniem. Tymczasem jednak Kirigan powraca, aby dokończyć swoje dzieło. Generał, wspierany przez siejącą postrach armię nowych potworów, których – jak się wydaje – nie da się pokonać, i przerażających griszów z nowego zaciągu, jest bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek. Aby z nim wygrać, Alina i Mal zbierają nowych, potężnych sojuszników i wyruszają w transkontynentalną podróż, aby odnaleźć dwa mityczne stworzenia, które spotęgują jej moce. Z kolei w Ketterdamie Wrony muszą zawiązać nowe sojusze, bo przychodzi im walczyć ze starymi rywalami i wyjaśnić jeszcze dawniejsze zatargi, które zagrażają nie tylko ich miejscu w Baryłce, lecz samemu ich życiu. Gdy dostaną szansę na zabójczy skok, po raz kolejny przyjdzie im stanąć naprzeciw legendarnej Przywoływaczki Słońca. Serial " Kość i cień ", który jest oparty na bestsellerowych powieściach z serii "Grisza" autorstwa Leigh Bardugo , powraca z drugim sezonem pełnym nowych przyjaźni i nowych miłości, jeszcze większych bitew i pasjonujących przygód, a także szokującej rodzinnej tajemnicy, która może wstrząsnąć całym światem.

2 Ty You 2018 - 48 min. Thriller Penn Badgley Elizabeth Lail (Sezon 4) Serial oparty na bestsellerowej powieści Caroline Kepnes pod tym samym tytułem. Zastanawialiście się kiedyś, co można zrobić z miłości? Błyskotliwy księgarz, który traci głowę dla początkującej pisarki, udowadnia, że wszystko. Wykorzystując internet i media społecznościowe, zbiera masę prywatnych informacji na jej temat, by tylko się do niej zbliżyć. Zauroczenie szybko zmienia się w obsesję, a mężczyzna z rozmysłem i potajemnie usuwa każdą przeszkodę – i osobę – stojącą na drodze do ukochanej.

1 Chwała Deo Geul-lo-ri 2022 50 min. Dramat Hye-kyo Song Do-hyun Lee (Sezon 1) Kobieta, która przed laty przeżyła potworne tortury w szkole, wprowadza w życie drobiazgowy plan zemsty, aby sprawcy wreszcie zapłacili za to, co jej zrobili.

W ubiegłym tygodniu dwa tytuły z oferty serwisu Netflix nie dały szans konkurencji. Kontynuacja serialu " Luther " z Idrisem Elbą w roli tytułowego komisarza zdeklasowała pozostałe tytuły, uzyskując wynik lepszy niż ten zdobyty przez premierowe siedem dni. Tak samo imponuje dorobek koreańskiego " The Glory ", które na bezpieczny dystans oddaliło się od czwartego sezonu " Ty " i przez dwa tygodnie zebrało łącznie prawie 250 milionów obejrzanych godzin. Oto pozostałe tytuły, które ostatnio podbiły serca użytkowników platformy Netflix z całego świata.