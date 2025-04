Netflix: Top 10 tygodnia – historyczny wynik "Dojrzewania". Serial wśród najlepszych

Gone Girls: The Long Island Serial Killer

(Sezon 1) Młode sexworkerki pracujące w Nowym Jorku i na Long Island znikają, a ich rodziny rozpaczliwie próbują ustalić, co się z nimi stało. Tymczasem w 2010 roku w rejonie Gilgo Beach zostają znalezione szczątki kobiety, co prowadzi do serii podobnych odkryć w miejscu położonym nieopodal jednej z najchętniej odwiedzanych nowojorskich plaż. Mimo to zagadka "seryjnego zabójcy z Long Island" pozostała nierozwiązana przez 13 lat - aż w lipcu 2023 roku, po ukróceniu korupcji w szeregach służb odpowiedzialnych za śledztwo, w sprawie dochodzi do przełomu. Dwukrotnie nominowana do Oscara i nagrodzona Emmy reżyserka Liz Garbus (" Zaginione dziewczyny ") zaprasza na dokument, w którym szczegółowo analizuje tę zagmatwaną i głośną sprawę, której akt finałowy rozgrywa się na naszych oczach.