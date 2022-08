Netflix: polski Top 10 tygodnia – "The Good Doctor" pokonuje "Sandmana"

Sara jest sfrustrowaną projektantką mody, która obwinia karmę za prześladujące ją nieszczęście. Zrządzenie losu sprawia, że dochodzi do konfrontacji między nią a jej siostrą Lucy, której szczęście nie przestaje dopisywać. Seria wydarzeń i nieoczekiwanych spotkań składnia Sarę do podjęcia radykalnej decyzji.

Miesiąc miodowy w Meksyku, obok nowo poślubiona żona – dla Eddiego kolejne dni powinny być w pełni szczęśliwe. Niestety, wybranka jego serca szybko okazuje się zgoła inną kobietą niż mógł wyobrazić to sobie jeszcze przed oświadczynami. Czy niechciany związek ma rację bytu, jeśli na horyzoncie pojawia się kolejna kobieta, która wydaje się idealnie pasować do bohatera?

Manuela Pipa Pelari nie jest już tą samą osobą. Surowa policjantka, która łamała zasady i strzegła mrocznych tajemnic, aby przetrwać w świecie stróżów prawa, postanowiła całkowicie zmienić swoje życie. Jej świat legł w gruzach po tym, jak puściła wolno dilerkę narkotyków i odeszła ze służby. Z pomocą przyszła jej ciotka Alicia, która zabrała ją do miasteczka La Quebrada w północnej Argentynie. Przez kolejne dziesięć lat Pipa żyła odcięta od reszty świata. Wreszcie odzyskała wewnętrzny spokój i mogła opuścić gardę. Kobieta przysięgła sobie, że nigdy nie wejdzie już na drogę przemocy. Niestety, tragiczna śmierć nastolatki skłoniła ją do powrotu do świata, z którego próbowała się wyrwać.

Agent CIA Court Gentry ( Ryan Gosling ), znany również jako Gray Man, był niegdyś wysoko wykwalifikowanym "kupcem śmierci". Gentry zostaje przechwycony z federalnego więzienia i zwerbowany przez swojego opiekuna, Donalda Fitzroya ( Billy Bob Thornton ). Jednak tym razem sytuacja się odwraca. Gray Man zostaje celem Lloyda Hansena ( Chris Evans ), który nie cofnie się przed niczym, by go wyeliminować.

Rozpieszczony gracz chce wziąć udział w nadchodzącym turnieju, ale choroba jego matki i ekscentryczna ciotka zmuszają go do przemyślenia priorytetów.

(Sezon 4) Chociaż Mel nie ma pojęcia, czy nosi dziecko swojego nieżyjącego męża Marka, czy dziecko Jacka, zaczyna czwarty sezon z optymizmem. Przez wiele lat marzyła, aby zostać matką, a jej marzenie ma wkrótce się spełnić. Jack ją wspiera i cieszy się na dziecko, jednak kwestia ojcostwa trochę go gryzie. Sprawy komplikuje przybycie nowego lekarza, który też chciałby założyć rodzinę. Hope nadal dochodzi do siebie po wypadku, a utrzymujące się psychologiczne efekty uszkodzenia mózgu będą miały poważne konsekwencje zarówno dla niej, jak i dla Doca. Próbując udowodnić, że mężczyzna, którego kocha, jest niewinny, Brie nieoczekiwanie zbliża się do Mike’a. Jest też o krok bliżej do rozpracowania przestępczej siatki Calvina. Preacher zaczyna nowy związek, ale nadal żyje nadzieją na powrót Christophera i Paige.